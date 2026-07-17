Pi拍錢包遭駭！官方證實用戶車牌、手機外洩　補償方案出爐

▲Pi拍錢包證實遭駭，部分用戶的姓名、手機號碼、車牌資訊遭外流。（圖／翻攝品牌官網）

記者黃肇祥／綜合報導

日前 PChome旗下第三方支付服務 Pi拍錢包遭爆被駭客組織 Settra 入侵，導致多達 350 萬名客戶資料外流，今日官方正式公開調查結果，並且提供受影響用戶每人 500 元的超商飲品電子優惠票券。

流出個資包含手機號碼、車牌

Pi拍錢包官方公告表示，經由資安團隊追查，本次外洩資料為內部員工日常作業之檔案，絕大多數不涉及個人隱私，但其中有包含 2019、2022 年的專案資料，裡面有客戶的姓名、手機號碼與車牌號碼。對於未能保護用戶個資深感抱歉，目前已經完成必要的系統修補與安全強化。

500 元補償領用方式一次看

只要是個資受到影響的用戶，都可以從即日起至 2026 年 10 月 31 日於專屬頁面（https://supr.link/7vIje），領取合計優惠 500 元的指定超商飲品電子優惠票券，用戶可以嘗試開啟登入領取，或是待官方發出 APP 推播訊息通知，Pi拍錢包會提供受影響客戶專屬的補償領取管道。

針對本次事故，Pi拍錢包同步公開了完整事發經過、原因，如下：

事故發生原因

本次事故為主機防火牆遭駭客漏洞攻擊，導致其取得權限並非法存取內部員工的檔案伺服器，造成部分日常作業檔案外洩。

事故經過

115 年 6 月

發現異常帳號登入及系統操作活動，確認本次事件為資安事故即刻啟動資安事故應變機制，並委由獨立第三方專業鑑識機構進行事件調查、鑑識及影響範圍確認。

115年 7 月

主管機關數位發展部至本公司進行個資查核行政檢查，並就本次事件提供指導及協助，本公司同步持續執行後續改善措施。

後續處置

本公司已就資安防護進行全面強化，包括防火牆漏洞修補及版本升級、帳號權限清查、非授權軟體清理與阻斷、導入端點偵測與回應等。