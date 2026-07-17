　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 科技生活

Pi拍錢包遭駭！官方證實用戶車牌、手機外洩　補償方案出爐

▲▼Pi拍錢包證實遭駭，部分用戶的姓名、手機號碼、車牌資訊遭外流。（圖／翻攝品牌官網）

▲Pi拍錢包證實遭駭，部分用戶的姓名、手機號碼、車牌資訊遭外流。（圖／翻攝品牌官網）

記者黃肇祥／綜合報導

日前 PChome旗下第三方支付服務 Pi拍錢包遭爆被駭客組織 Settra 入侵，導致多達 350 萬名客戶資料外流，今日官方正式公開調查結果，並且提供受影響用戶每人 500 元的超商飲品電子優惠票券。

流出個資包含手機號碼、車牌

Pi拍錢包官方公告表示，經由資安團隊追查，本次外洩資料為內部員工日常作業之檔案，絕大多數不涉及個人隱私，但其中有包含 2019、2022 年的專案資料，裡面有客戶的姓名、手機號碼與車牌號碼。對於未能保護用戶個資深感抱歉，目前已經完成必要的系統修補與安全強化。

500 元補償領用方式一次看

只要是個資受到影響的用戶，都可以從即日起至 2026 年 10 月 31 日於專屬頁面（https://supr.link/7vIje），領取合計優惠 500 元的指定超商飲品電子優惠票券，用戶可以嘗試開啟登入領取，或是待官方發出 APP 推播訊息通知，Pi拍錢包會提供受影響客戶專屬的補償領取管道。

針對本次事故，Pi拍錢包同步公開了完整事發經過、原因，如下：

事故發生原因

本次事故為主機防火牆遭駭客漏洞攻擊，導致其取得權限並非法存取內部員工的檔案伺服器，造成部分日常作業檔案外洩。

事故經過

115 年 6 月

發現異常帳號登入及系統操作活動，確認本次事件為資安事故即刻啟動資安事故應變機制，並委由獨立第三方專業鑑識機構進行事件調查、鑑識及影響範圍確認。

115年 7 月

主管機關數位發展部至本公司進行個資查核行政檢查，並就本次事件提供指導及協助，本公司同步持續執行後續改善措施。

後續處置
本公司已就資安防護進行全面強化，包括防火牆漏洞修補及版本升級、帳號權限清查、非授權軟體清理與阻斷、導入端點偵測與回應等。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
崩盤搶零股！買最多10檔一次看
快訊／台股新增3檔「抓去關」
快訊／致癌油案中聯總經理2千萬交保變收押
外資暴砍！　賣超前10大曝光
32年首次！中選會調降選舉保證金　直轄市長120萬、10萬就
快訊／雨區擴大　14縣市大雨特報
快訊／大雷雨炸雙北　國家警報響
台積電崩跌！逃還是撿便宜？　專家分析
快訊／中華隊徵召爭議！富邦、台鋼聯合澄清
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Pi拍錢包遭駭！官方證實用戶車牌、手機外洩　補償方案出爐

就怕三星、蘋果橫掃市場！摺疊手機湧現「降價潮」　狂殺破萬元

缺貨比漲價更致命！分析師估 MacBook Neo 銷量恐狂跌 40%

首次國家級手機限速演習！只能發簡訊、通話　登場時間、地區一次看

聯想意外爆雷！證實 Google 將推出「AI 滑鼠」

蘋果 iPad 全線升級時間曝光！OLED 版 iPad mini 年底打頭陣

手機市場洗牌！OnePlus 退出歐美、realme 離開中國

買對提高遊戲勝率！「電競耳機」選購攻略：專家首推這 2 款

玩家的合法外掛！「電競耳機」全面解析：決勝關鍵不在音質

蘋果 iPhone 忠誠度創近年新高！調查揭：鮮少用戶想跳槽

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

Pi拍錢包遭駭！官方證實用戶車牌、手機外洩　補償方案出爐

就怕三星、蘋果橫掃市場！摺疊手機湧現「降價潮」　狂殺破萬元

缺貨比漲價更致命！分析師估 MacBook Neo 銷量恐狂跌 40%

首次國家級手機限速演習！只能發簡訊、通話　登場時間、地區一次看

聯想意外爆雷！證實 Google 將推出「AI 滑鼠」

蘋果 iPad 全線升級時間曝光！OLED 版 iPad mini 年底打頭陣

手機市場洗牌！OnePlus 退出歐美、realme 離開中國

買對提高遊戲勝率！「電競耳機」選購攻略：專家首推這 2 款

玩家的合法外掛！「電競耳機」全面解析：決勝關鍵不在音質

蘋果 iPhone 忠誠度創近年新高！調查揭：鮮少用戶想跳槽

【廣編】亞洲生技展朝和生醫大秀「EOB686」專利技術　世恆生技攜手頂尖團隊建構大健康生態系

重慶山崩無台人受災　陸委會表達慰問關心

不用飛首爾！韓國最強公園音樂節來了　首站在高雄大咖同台開唱

美國「環孢子蟲症疫情」蔓延34州　疾管署籲赴美注意水樣腹瀉

凌虐小姊弟「罰平板撐、綁深山施暴」！　新竹健身教練2判刑1逃亡

國巨遭傳「大股東賣股」股價崩　公司回應「未獲股權變動通知」

為中聯案開便當會談人事？　府、院澄清：相關報導並非事實

一雙手、一張照片蓋起城市的記憶　90歲阿嬤首度個展

刷卡機跳出「請沒收卡片」店員慌了！內行教處理方法：領到1000

影視颶風推出AI 課程首日狂賣逾10萬份　營收突破人民幣490萬元

訪客來豪宅參訪直接躺床　潔癖王Brian快崩潰!!!

3C家電熱門新聞

行動網路受阻演練登場

iPhone 全型號降價現況一表掌握

Pi拍錢包遭駭！調查、補償出爐

「電競耳機」全面解析、關鍵不是音質

OnePlus 退出歐美、realme 離開中國

Google 將推出「AI 滑鼠」

摺疊手機湧現「降價潮」

MacBook Neo 銷量恐狂跌 40%

蘋果2026 BTS教育方案大縮水！

Google Pixel 10 進入出清期

蘋果 iPad 全線升級時間曝光

Pixel Watch 5 全顏色、價格曝光

蘋果錢包超神功能再加一

台灣家庭挑冰箱　首選「剛剛好的尺寸」

更多熱門

相關新聞

六都民眾最愛國家森林遊樂區排名出爐

六都民眾最愛國家森林遊樂區排名出爐

林務局今（31日）指出，兒童節清明連假除12歲以下兒童可免費進入林務局轄下12處國家森林遊樂區外，4月1日到6月30日使用LINE Pay和Pi拍錢包於園區購票，可享10%點數回饋，林務局更首次統計六都民眾最喜歡造訪的國家森林遊樂區前三名。

玉山Pi卡加碼　最高5%回饋無上限

玉山Pi卡加碼　最高5%回饋無上限

用APP點滷肉飯！鬍鬚張導入智慧餐飲系統　全年營收上看18.2億元

用APP點滷肉飯！鬍鬚張導入智慧餐飲系統　全年營收上看18.2億元

網家、玉山銀推Pi信用卡　綁定回饋3.5%

網家、玉山銀推Pi信用卡　綁定回饋3.5%

關鍵字：

Pi拍錢包Pi拍錢包補償pi拍錢包駭客Pi拍錢包遭駭

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面