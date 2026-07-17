被蔣萬安嗆「索資佛地魔」　簡舒培轟霸凌：根本是台北版佀廣洋

▲簡舒培。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安16日與民進黨議員簡舒培唇槍舌戰，更嗆簡「索資佛地魔」，今（17日）國民黨北市議員則聲援市府基層人員，更爆有基層公務員加班到深夜，精神不濟造成車禍。對此，簡舒培反擊，蔣萬安取綽號、貼標籤、國民黨議員配合蔣萬安步調，集體攻擊、抹黑她依法行使議員監督職權，回答不了問題，就攻擊提問的人，這和霸凌文化有什麼不同？蔣萬安根本就是台北版的「佀廣洋」。



簡舒培表示，昨天自己在議會質詢蔣萬安，問的是744萬元遮陽傘、預算短短三個月暴增3500萬元、為什麼拆分預算、為什麼提供給議員的資料還會缺頁。

簡舒培表示，結果，蔣萬安沒有回答任何一個問題，反而再次拿「索資佛地魔」替議員取綽號、貼標籤，企圖把焦點從市政爭議轉移到人身攻擊。

簡舒培指出，更離譜的是，今天國民黨議員在議會質詢，不是監督市政，也不是替市民把關，反而配合蔣萬安的步調，集體攻擊、抹黑她依法行使議員監督職權，形成圍攻議員的場面。回答不了問題，就動員「保姆團」圍剿提問的人，這就是蔣萬安面對監督的方式。

「這樣的行為，不禁讓人想起日前引發社會譁然的佀廣洋事件」。簡舒培說，佀廣洋因替同學取綽號，引發社會對霸凌文化的討論。大家都認為，取綽號、貼標籤，不是成熟的溝通方式，更不應該成為公眾人物面對不同意見時的態度。

簡舒培說，如今，蔣萬安身為台北市長，面對議員依法監督，不是正面回答問題，而是取綽號、貼標籤、轉移焦點，甚至動員黨籍議員一起圍攻提問的人。

簡舒培批評，回答不了問題，就攻擊提問的人；說不清楚政策，就用綽號掩蓋爭議。這樣的行為，和社會所反對的霸凌文化有什麼不同？也難怪越來越多人質疑，蔣萬安根本就是台北版的「佀廣洋」。

簡舒培強調，市民真正想問的是，744萬元的遮陽傘，為什麼這麼貴？為什麼預算暴增3500萬元？為什麼拆分預算？這些問題，蔣萬安到現在，一題都沒有回答。