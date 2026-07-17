　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

被蔣萬安嗆「索資佛地魔」　簡舒培轟霸凌：根本是台北版佀廣洋

▲簡舒培。（圖／記者黃克翔攝）

▲簡舒培。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

台北市長蔣萬安16日與民進黨議員簡舒培唇槍舌戰，更嗆簡「索資佛地魔」，今（17日）國民黨北市議員則聲援市府基層人員，更爆有基層公務員加班到深夜，精神不濟造成車禍。對此，簡舒培反擊，蔣萬安取綽號、貼標籤、國民黨議員配合蔣萬安步調，集體攻擊、抹黑她依法行使議員監督職權，回答不了問題，就攻擊提問的人，這和霸凌文化有什麼不同？蔣萬安根本就是台北版的「佀廣洋」。

簡舒培表示，昨天自己在議會質詢蔣萬安，問的是744萬元遮陽傘、預算短短三個月暴增3500萬元、為什麼拆分預算、為什麼提供給議員的資料還會缺頁。

簡舒培表示，結果，蔣萬安沒有回答任何一個問題，反而再次拿「索資佛地魔」替議員取綽號、貼標籤，企圖把焦點從市政爭議轉移到人身攻擊。

簡舒培指出，更離譜的是，今天國民黨議員在議會質詢，不是監督市政，也不是替市民把關，反而配合蔣萬安的步調，集體攻擊、抹黑她依法行使議員監督職權，形成圍攻議員的場面。回答不了問題，就動員「保姆團」圍剿提問的人，這就是蔣萬安面對監督的方式。

「這樣的行為，不禁讓人想起日前引發社會譁然的佀廣洋事件」。簡舒培說，佀廣洋因替同學取綽號，引發社會對霸凌文化的討論。大家都認為，取綽號、貼標籤，不是成熟的溝通方式，更不應該成為公眾人物面對不同意見時的態度。

簡舒培說，如今，蔣萬安身為台北市長，面對議員依法監督，不是正面回答問題，而是取綽號、貼標籤、轉移焦點，甚至動員黨籍議員一起圍攻提問的人。

簡舒培批評，回答不了問題，就攻擊提問的人；說不清楚政策，就用綽號掩蓋爭議。這樣的行為，和社會所反對的霸凌文化有什麼不同？也難怪越來越多人質疑，蔣萬安根本就是台北版的「佀廣洋」。

簡舒培強調，市民真正想問的是，744萬元的遮陽傘，為什麼這麼貴？為什麼預算暴增3500萬元？為什麼拆分預算？這些問題，蔣萬安到現在，一題都沒有回答。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
崩盤搶零股！買最多10檔一次看
快訊／台股新增3檔「抓去關」
快訊／致癌油案中聯總經理2千萬交保變收押
外資暴砍！　賣超前10大曝光
32年首次！中選會調降選舉保證金　直轄市長120萬、10萬就
快訊／雨區擴大　14縣市大雨特報
快訊／大雷雨炸雙北　國家警報響
台積電崩跌！逃還是撿便宜？　專家分析
快訊／中華隊徵召爭議！富邦、台鋼聯合澄清
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為中聯案開便當會談人事？　府、院澄清：相關報導並非事實

32年首次！中選會調降選舉保證金　直轄市長120萬、10萬就能選議員

蔣萬安備詢毒油案暴怒點名「高雄有驗嗎」　高市府亮數據反擊了

被蔣萬安嗆「索資佛地魔」　簡舒培轟霸凌：根本是台北版佀廣洋

盧秀燕砲轟中聯毒油中央竟施壓「不准查」　號召全民725上凱道

議員索資致公務員加班慘出車禍　蔣萬安：不合理對待要站第一線發聲

吳崢毒油失言、台股大跌　楊蕙如：綠營支持度這週起碼掉5個百分點

新竹縣婉拒承辦今年國慶煙火　慶籌會尊重：將續尋合適場地

毒油案爆口角　蔣萬安批中央蓋牌包庇、顏若芳酸「還敢上街」

吳崢失言！民進黨扯因黃揚明情緒性指控　本人轟：難道不該有情緒

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

為中聯案開便當會談人事？　府、院澄清：相關報導並非事實

32年首次！中選會調降選舉保證金　直轄市長120萬、10萬就能選議員

蔣萬安備詢毒油案暴怒點名「高雄有驗嗎」　高市府亮數據反擊了

被蔣萬安嗆「索資佛地魔」　簡舒培轟霸凌：根本是台北版佀廣洋

盧秀燕砲轟中聯毒油中央竟施壓「不准查」　號召全民725上凱道

議員索資致公務員加班慘出車禍　蔣萬安：不合理對待要站第一線發聲

吳崢毒油失言、台股大跌　楊蕙如：綠營支持度這週起碼掉5個百分點

新竹縣婉拒承辦今年國慶煙火　慶籌會尊重：將續尋合適場地

毒油案爆口角　蔣萬安批中央蓋牌包庇、顏若芳酸「還敢上街」

吳崢失言！民進黨扯因黃揚明情緒性指控　本人轟：難道不該有情緒

重慶山崩無台人受災　陸委會表達慰問關心

不用飛首爾！韓國最強公園音樂節來了　首站在高雄大咖同台開唱

美國「環孢子蟲症疫情」蔓延34州　疾管署籲赴美注意水樣腹瀉

凌虐小姊弟「罰平板撐、綁深山施暴」！　新竹健身教練2判刑1逃亡

國巨遭傳「大股東賣股」股價崩　公司回應「未獲股權變動通知」

為中聯案開便當會談人事？　府、院澄清：相關報導並非事實

一雙手、一張照片蓋起城市的記憶　90歲阿嬤首度個展

刷卡機跳出「請沒收卡片」店員慌了！內行教處理方法：領到1000

影視颶風推出AI 課程首日狂賣逾10萬份　營收突破人民幣490萬元

全台首間「嘉義戴斯精選酒店」開幕　台中、台南接力登場

馬筱梅控汪小菲「酒後愛碎念」　「吵架到一半秒睡」醒來斷片

政治熱門新聞

吳崢暴走一句話惹議　羅友志轟傲慢

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

癌油風暴民進黨不認錯　蔣萬安號召人民上街：別讓政府吃人夠夠

吳崢道歉！民進黨認：特定媒體人情緒性指控　發言人回應欠缺謹慎

新竹縣婉拒承辦今年國慶煙火　慶籌會尊重：將續尋合適場地

法務部來要5800萬！　陳佩琪曝柯文哲所有帳戶歸零

新竹棒球場報告曝！讓廠商球員兼裁判、沒完工就打職棒　監院糾正

快訊／高官假借出國行銷柑橘　拿假收據詐27萬公款帶妻小爽玩加拿大

盧秀燕轟毒油案中央施壓不准查　號召725上凱道

簡舒培自稱索資第一被蔣萬安酸「佛地魔」　兩人怒嗆連議長都抓狂

卓榮泰今致歉　綠黨團：只苛責地方不合理「中央同樣責無旁貸」

毒油案喊「又不是我逼你吃」　吳崢回應了

拜會藍白黨團開嗆民進黨政府　蔣萬安：逼我吃毒油！逼我上街頭

質疑毒油政府處理慢！綠委回「我聽不太懂」　黃揚明氣炸拍桌狂嗆

更多熱門

相關新聞

盧秀燕轟毒油案中央施壓不准查　號召725上凱道

盧秀燕轟毒油案中央施壓不准查　號召725上凱道

中聯致癌油風暴持續延燒，全台陷入食安恐慌，中央政府的處理態度卻引發地方強烈反彈！台中市長盧秀燕今（17）日發文，強調「食安就是國安」，並宣布將於7月25日走上凱道，為人民的健康發出怒吼。

議員索資致公務員加班慘出車禍　蔣萬安：不合理對待要站第一線發聲

議員索資致公務員加班慘出車禍　蔣萬安：不合理對待要站第一線發聲

吳崢毒油失言、台股大跌　楊蕙如：綠營支持度這週起碼掉5個百分點

吳崢毒油失言、台股大跌　楊蕙如：綠營支持度這週起碼掉5個百分點

為毒油案爆激烈口角　蔣萬安、顏若芳互槓

為毒油案爆激烈口角　蔣萬安、顏若芳互槓

吳崢失言！民進黨扯因黃揚明情緒性指控　本人轟：難道不該有情緒

吳崢失言！民進黨扯因黃揚明情緒性指控　本人轟：難道不該有情緒

關鍵字：

蔣萬安簡舒培國民黨台北民進黨國民黨索資佛地魔

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面