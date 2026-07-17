西雅圖「神祕小怪獸」出沒爆紅　罕見外型網瘋傳

▲這隻被當地人親切稱為「吉莫西」的短胖小浣熊，一夕之間成為西雅圖最炙手可熱的網紅。（翻攝自Kiana IG）

圖文／鏡週刊

最近西雅圖的街頭巷尾與各大社群平台正為一隻外型奇特的小怪獸議論紛紛。這隻被當地人親切稱為「吉莫西」（Jimothy）的短胖小浣熊，因為擁有極為短小的軀幹與幾乎看不見的脖子，走起路來搖搖晃晃，宛如不屬於這個地球的神祕生物，一夕之間成為西雅圖最炙手可熱的網紅。

綜合外媒報導，7月14日傍晚。當時33歲的西雅圖居民奇安娜（Kiana Hall）與伴侶在巴拉德（Ballard）社區的二手店附近散步，意外注意到一輛汽車下方似乎有隻貓咪。當她好奇地拿出手機拍攝時，卻驚訝地看著一個完全無法歸類的灰色圓滾滾身影從陰影中爬出。這隻動物比家貓還小，四肢顯得格外細長，牠大步穿過草地並敏捷地翻過圍欄消失。

▲不少鄰近居民紛紛貼出自家監視器拍下的珍貴畫面，證實吉莫西早已在當地低調活動。（翻攝自X）

奇安娜事後根據其臉上的面部斑紋認出牠是隻浣熊，並聯想到曾在網路上看過的罕見先天性疾病，隨後便將這段珍貴的5秒鐘影片上傳至IG，並隨性地幫牠取名為「吉莫西」。

沒想到這段影片在短短幾天內便引爆網路，累積超過500萬次觀看。這股「吉莫西熱潮」也隨之席捲網路論壇，不少鄰近居民紛紛貼出自家監視器拍下的珍貴畫面，證實吉莫西早已在當地低調活動。網友們對此驚嘆連連，有人將其比喻為傳說中的吸血怪獸「卓柏卡布拉」。

another video of Jimothy leaked pic.twitter.com/6tSJ3pNlPk — Giorgi Tediashvili (@giorgi_tedi) July 16, 2026

雖然吉莫西的外表有些狼狽，但牠的健康狀況似乎無需過度擔心。華盛頓州立大學獸醫教學醫院的副教授瑪西（Marcie Logsdon）在觀看影片後指出，吉莫西雖然看起來異常短小，但牠身手靈活且非常活潑，這代表牠已經完全適應並接納了自己的身體狀況。瑪西也推測牠應該是今年才出生的幼獸，其獨特外觀很可能是先天性脊椎畸形導致的「短脊椎症候群」，這種疾病雖然在犬隻身上較為常見，但在野生浣熊中實屬罕見。

對於吉莫西帶來的社會效益，拍攝者奇安娜感到無比溫馨與快樂。她坦言，在大家都過得不太容易的當下，能有一則如此單純且療癒的新聞為大眾帶來笑容，是一件非常美好的事。動物專家也特別提醒熱情的民眾，浣熊是非常擅長與人類都市共存的聰明動物，如果大家幸運在街頭偶遇吉莫西，最好的保護方式就是保持禮貌的距離、順其自然，千萬不要盲目介入或驚擾這位西雅圖新傳奇。



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