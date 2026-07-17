日99歲阿嬤挑戰「攻頂富士山」！半路慘摔動不了　驚動警消救援

▲日本一名9旬老婦人挑戰登頂富士山，最終因受傷驚動山岳救難隊救援。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本福島縣一名99歲阿嬤日前勇闖富士山，挑戰登頂，然而在途中卻不慎摔傷，儘管隔天試圖繼續攻頂，但最後因腰部與臀部劇痛、無法動彈。同伴見狀趕緊報警，驚動靜岡縣警方的山岳遭難救助隊上山展開緊急救援。警方也呼籲，登山務必考量自身的經驗與體力，切勿做出不合理的登山計畫。

根據《靜岡朝日電視台》報導，日本警方表示，這名獲救的登山客是住在福島縣磐城市的99歲無業女性。為了達成登頂富士山的壯舉，阿嬤與同行親友在數日前就已經進入山區，並沿著富士宮登山道緩步向上攀爬。

7月16日在登山途中，阿嬤不小心摔倒，導致腰部和臀部當場受傷、劇烈疼痛。雖然受了傷，但婦人仍然決心攻頂，在山屋休息一個晚上後，17日清晨她仍強忍著傷痛，試圖再度起程挑戰。

當隊伍前進到海拔約3000公尺的「元祖7合目」附近時，婦人的傷勢開始惡化，腰臀的疼痛讓她再也無法動彈。17日上午7時，同行親友眼看情況不對，連忙打電話向警方求救表示，「我們昨天跌倒休息後，今天早上本想重新挑戰攻頂，但實在太勉強了，希望能派人救援。」

接獲報案後，山岳救援隊隨即出動，並順利找到受困的99歲阿嬤，將其安全救下山。

對此，警方也特別呼籲大眾，登山務必考量自身的登山經驗與體力，並制定合理的登山計畫，千萬不要硬撐，以免發生意外。