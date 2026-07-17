台南青春專案保齡球賽熱血開打　96名少年同場「擊」出全倒

▲台南市暑期青春專案「『擊』限Strike保齡球」活動登場，16個分局共96名青少年選手參賽。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

暑假正是青少年探索興趣、培養健康休閒的重要時刻，台南市警察局17日在黃金保齡球館舉辦暑期青春專案「『擊』限Strike保齡球」活動，集結全市16個分局、96名青少年選手參賽，連同家長及啦啦隊超過200人到場，以熱血運動為暑期青春專案揭開序幕。

台南市長黃偉哲出席開幕典禮表示，市府每年暑假均規劃一系列青少年活動，希望透過寓教於樂的運動及互動宣導，引導年輕學子走出戶外、培養健康生活習慣，遠離毒品、詐騙及犯罪誘惑。

黃偉哲指出，這次保齡球賽共有16個分局組隊、96名選手參賽，現場加上家長及啦啦隊超過200人共襄盛舉。他也肯定警察局近期結合卡娜赫拉IP，以活潑方式宣導反詐騙、治安及犯罪預防觀念，讓法治教育更貼近年輕族群及一般民眾。

市府將持續整合警政、教育及各網絡單位力量，提供青少年更安全、健康的學習與生活空間，陪伴孩子度過充實且安心的暑假。

警方表示，活動原訂11日舉辦，因巴威颱風來襲，考量參加人員交通及人身安全，決定延期至17日辦理。雖然日期調整，參賽青少年的熱情絲毫未減，現場不時傳出球瓶撞擊聲，選手全神貫注奮力出擊，展現青春活力。

開幕典禮特別安排「流沙金」啟動儀式，黃偉哲與警察局長林國清及多名民意代表，共同將象徵光明與希望的金色流沙注入啟動台，覆蓋暴力、毒品、詐欺及性與家庭等犯罪型態圖像，象徵以正向力量守護青少年，並凝聚各界共同防制犯罪的決心。

除保齡球賽事外，現場也設置多元宣導專區，由少年警察隊、婦幼警察隊、交通警察大隊、犯罪預防科、政風室及台南地檢署共同設攤。

各單位針對防制青少年涉及暴力、毒品、財產、性與家庭等犯罪議題，以及婦幼安全、求職安全、交通安全及網路安全等主題，透過互動遊戲與闖關體驗進行宣導，讓青少年享受運動樂趣之餘，也能增強自我保護能力，建立正確法治及安全觀念。

警察局指出，暑期青春專案期間除持續加強保護青少年勤務，也將透過多元健康活動，引導青少年發展正當休閒興趣，降低接觸犯罪及危險環境的風險。

市府未來將持續結合各網絡單位的教育與宣導資源，共同營造友善、安全的成長環境，陪伴青少年迎向充滿活力與希望的青春夏日。

活動包括警察局長林國清、市議員朱正軒，以及立委林俊憲、陳亭妃辦公室代表和各議員服務處代表到場響應，現場氣氛熱絡。