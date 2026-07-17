　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

議員索資致公務員加班慘出車禍　蔣萬安：不合理對待要站第一線發聲

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（17日）赴市議會備詢。針對昨日與民進黨議員簡舒培唇槍舌戰，更嗆簡「索資佛地魔」，不少國民黨北市議員聲援市府基層人員，更爆有基層公務員加班到深夜，精神不濟造成車禍。對此，蔣萬安回應，這種報復性大量索資，確實讓基層同仁喘不過氣，市府是一體，當同仁面對不合理對待時，身為市府大家長一定站上第一線發聲。

國民黨議員王欣儀質詢時說，昨天蔣萬安英勇大戰索資佛地魔，幫基層同仁大出一口惡氣。但選戰接近，對手惡質攻訐不斷，包括南鼠北送、西門町遮陽傘等瞎扯成貪污弊案，最近又謠傳大砍樹是為了給無人機開路，這樣惡質的認知作戰，給基層同仁帶來多大身心壓力。蔣萬安則頻頻點頭。

王欣儀說，有公園處園藝公園隊的同仁因為處理索資加班到深夜11點，下班回家路上因為精神不濟發生車禍導致腦震盪。蔣萬安說，所以他昨天不得不這樣反映基層同仁承受的痛苦，面對這種報復性大量索資，確實讓基層同仁喘不過氣。

蔣萬安強調，他絕對尊重議會質詢需求，但也必須要在合理範圍，絕對是希望把各項資料數據整理好提供給議會做問政質詢。但當基層同仁要面對防災整備、災後復原等各項議題，又要承受大量索資、甚至不合理要求，且要求短時間提供，對於基層同仁情何以堪。

王欣儀調閱資料發現，今年1到6月重災區機關的離職率與去年同期比較，公園處離職率從去年的5.67%飆升到10.81%；環保局離職率從去年的2.52%，上升到4.38%；衛生局的離職率也從6.12%上升到8.85%；水利處的離職率從6.22%上升到6.81％。台北市各機關整體離職率，更從去年的4.43%，上升到4.94%，短短半年1084人離職。

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者林敬旻攝）

另外，議員楊植斗則播放兩位基層公務員談論面對索資的狀況，有公務員表示，一天內要處理20萬資料，雖然是已做好的資料，但也要逐筆核對，共有超過100萬張紙、超過3000G的資料要燒超過1千張光碟，兩個人很難做出來，整整三天才送出去。同仁聽到要去議員辦公室都會有心理壓力。

楊植斗說，議員索資天經地義，但今天一次要十幾萬筆資料，有沒有實際落實在質詢上？有沒有達問政品質就是議員職責？逼公務員在短時間內弄出資料，若沒有用在質詢上，是不是在施壓？大家可以公評，「資料完全不做放著，只是要修理人是對的嗎？」

蔣萬安說，市府是一體，當基層同仁面對不合理對待，身為市府大家長一定站上第一線發聲；另外，局處同仁面對不實指控，也要為自己政策堅定捍衛，公園處、水利處等都勇於站上第一線，捍衛基層同仁權益，「首長也都有關心基層同仁，因此去年索資上面給予同仁一定寬限時間，除非必要，慢慢減輕同仁負擔」。

▲台北市議員楊植斗。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員楊植斗。（圖／記者林敬旻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
崩盤搶零股！買最多10檔一次看
快訊／台股新增3檔「抓去關」
快訊／致癌油案中聯總經理2千萬交保變收押
外資暴砍！　賣超前10大曝光
32年首次！中選會調降選舉保證金　直轄市長120萬、10萬就
快訊／雨區擴大　14縣市大雨特報
快訊／大雷雨炸雙北　國家警報響
台積電崩跌！逃還是撿便宜？　專家分析
快訊／中華隊徵召爭議！富邦、台鋼聯合澄清
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為中聯案開便當會談人事？　府、院澄清：相關報導並非事實

32年首次！中選會調降選舉保證金　直轄市長120萬、10萬就能選議員

蔣萬安備詢毒油案暴怒點名「高雄有驗嗎」　高市府亮數據反擊了

被蔣萬安嗆「索資佛地魔」　簡舒培轟霸凌：根本是台北版佀廣洋

盧秀燕砲轟中聯毒油中央竟施壓「不准查」　號召全民725上凱道

議員索資致公務員加班慘出車禍　蔣萬安：不合理對待要站第一線發聲

吳崢毒油失言、台股大跌　楊蕙如：綠營支持度這週起碼掉5個百分點

新竹縣婉拒承辦今年國慶煙火　慶籌會尊重：將續尋合適場地

毒油案爆口角　蔣萬安批中央蓋牌包庇、顏若芳酸「還敢上街」

吳崢失言！民進黨扯因黃揚明情緒性指控　本人轟：難道不該有情緒

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

為中聯案開便當會談人事？　府、院澄清：相關報導並非事實

32年首次！中選會調降選舉保證金　直轄市長120萬、10萬就能選議員

蔣萬安備詢毒油案暴怒點名「高雄有驗嗎」　高市府亮數據反擊了

被蔣萬安嗆「索資佛地魔」　簡舒培轟霸凌：根本是台北版佀廣洋

盧秀燕砲轟中聯毒油中央竟施壓「不准查」　號召全民725上凱道

議員索資致公務員加班慘出車禍　蔣萬安：不合理對待要站第一線發聲

吳崢毒油失言、台股大跌　楊蕙如：綠營支持度這週起碼掉5個百分點

新竹縣婉拒承辦今年國慶煙火　慶籌會尊重：將續尋合適場地

毒油案爆口角　蔣萬安批中央蓋牌包庇、顏若芳酸「還敢上街」

吳崢失言！民進黨扯因黃揚明情緒性指控　本人轟：難道不該有情緒

重慶山崩無台人受災　陸委會表達慰問關心

不用飛首爾！韓國最強公園音樂節來了　首站在高雄大咖同台開唱

美國「環孢子蟲症疫情」蔓延34州　疾管署籲赴美注意水樣腹瀉

凌虐小姊弟「罰平板撐、綁深山施暴」！　新竹健身教練2判刑1逃亡

國巨遭傳「大股東賣股」股價崩　公司回應「未獲股權變動通知」

為中聯案開便當會談人事？　府、院澄清：相關報導並非事實

一雙手、一張照片蓋起城市的記憶　90歲阿嬤首度個展

刷卡機跳出「請沒收卡片」店員慌了！內行教處理方法：領到1000

影視颶風推出AI 課程首日狂賣逾10萬份　營收突破人民幣490萬元

全台首間「嘉義戴斯精選酒店」開幕　台中、台南接力登場

【被洗碗耽誤歌聲的老爸】老爸廚房開課教女兒唱歌技巧！

政治熱門新聞

吳崢暴走一句話惹議　羅友志轟傲慢

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

癌油風暴民進黨不認錯　蔣萬安號召人民上街：別讓政府吃人夠夠

吳崢道歉！民進黨認：特定媒體人情緒性指控　發言人回應欠缺謹慎

新竹縣婉拒承辦今年國慶煙火　慶籌會尊重：將續尋合適場地

法務部來要5800萬！　陳佩琪曝柯文哲所有帳戶歸零

新竹棒球場報告曝！讓廠商球員兼裁判、沒完工就打職棒　監院糾正

快訊／高官假借出國行銷柑橘　拿假收據詐27萬公款帶妻小爽玩加拿大

盧秀燕轟毒油案中央施壓不准查　號召725上凱道

簡舒培自稱索資第一被蔣萬安酸「佛地魔」　兩人怒嗆連議長都抓狂

卓榮泰今致歉　綠黨團：只苛責地方不合理「中央同樣責無旁貸」

毒油案喊「又不是我逼你吃」　吳崢回應了

拜會藍白黨團開嗆民進黨政府　蔣萬安：逼我吃毒油！逼我上街頭

質疑毒油政府處理慢！綠委回「我聽不太懂」　黃揚明氣炸拍桌狂嗆

更多熱門

相關新聞

為毒油案爆激烈口角　蔣萬安、顏若芳互槓

為毒油案爆激烈口角　蔣萬安、顏若芳互槓

台北市長蔣萬安今（17日）繼續到市議會備詢。民進黨議員顏若芳關心近期的毒油問題，質疑台北市事前未抽驗，以及有業者爆發食物中毒但仍獲優良標章認證，蔣則質疑毒油案中央處裡瑕疵，「中央驗了什麼？中央有驗過苯駢芘嗎？」、「事發以後都不驗，全部鴉雀無聲，高雄有驗嗎？」批評中央仍蓋牌、包庇、神隱，雙方又爆發激烈口角。

藍725凱道大會傍晚登場　鄭麗文：蔣萬安來之前大家就有共同想法

藍725凱道大會傍晚登場　鄭麗文：蔣萬安來之前大家就有共同想法

快訊／中聯案下架油增逾30噸　陳時中：誰犯錯就辦誰

快訊／中聯案下架油增逾30噸　陳時中：誰犯錯就辦誰

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

毒油風暴！蔣萬安拋上街頭抗議　傅崐萁相挺：我們會跟黨中央溝通

毒油風暴！蔣萬安拋上街頭抗議　傅崐萁相挺：我們會跟黨中央溝通

關鍵字：

蔣萬安台北市簡舒培王欣儀楊植斗

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面