議員索資致公務員加班慘出車禍　蔣萬安：不合理對待要站第一線發聲

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政報告。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（17日）赴市議會備詢。針對昨日與民進黨議員簡舒培唇槍舌戰，更嗆簡「索資佛地魔」，不少國民黨北市議員聲援市府基層人員，更爆有基層公務員加班到深夜，精神不濟造成車禍。對此，蔣萬安回應，這種報復性大量索資，確實讓基層同仁喘不過氣，市府是一體，當同仁面對不合理對待時，身為市府大家長一定站上第一線發聲。

國民黨議員王欣儀質詢時說，昨天蔣萬安英勇大戰索資佛地魔，幫基層同仁大出一口惡氣。但選戰接近，對手惡質攻訐不斷，包括南鼠北送、西門町遮陽傘等瞎扯成貪污弊案，最近又謠傳大砍樹是為了給無人機開路，這樣惡質的認知作戰，給基層同仁帶來多大身心壓力。蔣萬安則頻頻點頭。

王欣儀說，有公園處園藝公園隊的同仁因為處理索資加班到深夜11點，下班回家路上因為精神不濟發生車禍導致腦震盪。蔣萬安說，所以他昨天不得不這樣反映基層同仁承受的痛苦，面對這種報復性大量索資，確實讓基層同仁喘不過氣。

蔣萬安強調，他絕對尊重議會質詢需求，但也必須要在合理範圍，絕對是希望把各項資料數據整理好提供給議會做問政質詢。但當基層同仁要面對防災整備、災後復原等各項議題，又要承受大量索資、甚至不合理要求，且要求短時間提供，對於基層同仁情何以堪。

王欣儀調閱資料發現，今年1到6月重災區機關的離職率與去年同期比較，公園處離職率從去年的5.67%飆升到10.81%；環保局離職率從去年的2.52%，上升到4.38%；衛生局的離職率也從6.12%上升到8.85%；水利處的離職率從6.22%上升到6.81％。台北市各機關整體離職率，更從去年的4.43%，上升到4.94%，短短半年1084人離職。

▲台北市議員王欣儀。（圖／記者林敬旻攝）



另外，議員楊植斗則播放兩位基層公務員談論面對索資的狀況，有公務員表示，一天內要處理20萬資料，雖然是已做好的資料，但也要逐筆核對，共有超過100萬張紙、超過3000G的資料要燒超過1千張光碟，兩個人很難做出來，整整三天才送出去。同仁聽到要去議員辦公室都會有心理壓力。

楊植斗說，議員索資天經地義，但今天一次要十幾萬筆資料，有沒有實際落實在質詢上？有沒有達問政品質就是議員職責？逼公務員在短時間內弄出資料，若沒有用在質詢上，是不是在施壓？大家可以公評，「資料完全不做放著，只是要修理人是對的嗎？」

蔣萬安說，市府是一體，當基層同仁面對不合理對待，身為市府大家長一定站上第一線發聲；另外，局處同仁面對不實指控，也要為自己政策堅定捍衛，公園處、水利處等都勇於站上第一線，捍衛基層同仁權益，「首長也都有關心基層同仁，因此去年索資上面給予同仁一定寬限時間，除非必要，慢慢減輕同仁負擔」。

▲台北市議員楊植斗。（圖／記者林敬旻攝）