曾月賺2千萬！女富豪破產變賣黃金　只為救1700多隻流浪貓狗

▲曾經坐擁數億泰銖身家的泰國「流浪動物天使」蒂姆阿嬤，將珍藏多年的黃金佛牌框送進珠寶店熔解變賣，只為籌措照顧1700多隻流浪貓狗的飼料與醫療費。（翻攝自＠tiktok）

圖文／鏡週刊

曾經坐擁數億泰銖身家的泰國「流浪動物天使」蒂姆阿嬤，如今卻為了維持收容所運作，不得不變賣身上僅存的黃金。近日，她將珍藏多年的黃金佛牌框送進珠寶店熔解變賣，換得12萬2,938泰銖，只為籌措照顧1700多隻流浪貓狗的飼料與醫療費，引發泰國社會熱烈關注。

綜合泰媒報導，日前1名經營黃金珠寶店的網友「นะโมบ้านช่างทอง」（意譯：金匠之家的那莫）在TikTok分享影片，曝光蒂姆阿嬤帶著兒子從沙拉武里府紅溪鎮前往店內出售黃金佛牌框的過程。這面金框原本被她拿去當鋪抵押，因無力支付利息，只能忍痛贖回後變賣。

阿嬤表示，目前收容所內仍照顧超過1,700隻流浪狗，過去數量甚至一度突破2,000隻，每個月光是飼料、醫療、結紮以及聘請人員照顧等費用，就高達60萬至70萬泰銖。如今她已經沒有足夠資金支撐，只能出售身邊能變現的物品。

然而，令人難以想像的是，這位如今為流浪動物籌錢的老人，過去曾是身價數億泰銖的企業家。她與丈夫曾經營2家預拌混凝土公司，旗下擁有280輛混凝土攪拌車，每月營收超過2,000萬泰銖。當時她長期投入流浪動物救援，每月甚至拿出約120萬泰銖，用於照顧貓狗，包括醫療與結紮費用。

她從2003年開始收養流浪動物，至今已超過20年。過去生活富裕時，她從未想過有一天會陷入困境，甚至必須靠典當黃金維持收容所運作。

不料，幾年前公司卻遭員工聯手侵吞資產，原本龐大的事業在短短5年內瓦解。阿嬤表示，公司的車輛被偷偷變賣，她最後只剩下車籍文件，卻已經看不到任何實際資產。雖然當時已報警並提起法律程序，案件甚至曾引發媒體關注，但多年過去，涉案人士仍未受到制裁。

如今76歲的蒂姆阿嬤，過去收藏的珍貴佛牌也陸續變賣。她曾擁有1尊價值300萬泰銖的「瓦拉康崇迪佛牌」，早已出售給佛牌專家，而此次出售的黃金框，過去正是用來裝載該佛牌。

她坦言，自己現在的生活非常簡單，平時吃素，也沒有太多個人需求，但最大的壓力仍是收容所裡的生命。「我自己還能撐下去，但牠們沒有辦法自己找食物。」她說，若放棄照顧這些流浪動物，牠們可能就只能走向死亡。

目前，泰國王室每月提供10萬泰銖飼料費協助收容所，但距離每月60至70萬泰銖的支出仍有很大差距。因此，她才決定賣掉最後能換錢的黃金。

收購黃金的那莫先生得知阿嬤的困境後，也承諾協助處理她手上積欠利息的當票。他強調，自己並非想購買這些當票，而是希望減輕阿嬤負擔，讓她能把有限資金留給收容所。

影片曝光後，大批網友紛紛留言表達心疼。阿嬤在鏡頭前忍不住落淚，她感嘆自己一輩子都在幫助別人與照顧流浪動物，沒想到晚年會陷入如此困境，但她仍認為，只要自己還有能力，就不能放棄那些等待救援的生命。



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