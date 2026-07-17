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「愛愛完狂發炎」妹子崩潰不想做了！苦主嘆：分手就好了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO每次與男友親密後，私密處都會發炎。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者劉維榛／綜合報導

「越來越不想做了！」一名妹子哀號，每次和男友發生性行為後，私密處都會發炎，即使全程戴保險套、事前也清洗乾淨，換了不同品牌保險套仍未改善，讓她困擾到越來越排斥親密行為。貼文曝光後，過來人也吐苦水，「看醫生看到很崩潰」；甚至有人與前任分手後，症狀才不再發生。

一名女網友在Dcard發文求助，每次與男友結束親密行為後，陰道就會出現發炎症狀。由於兩人都有戴保險套，也會事先清潔，她一度懷疑自己可能對保險套材質過敏，後來特地更換其他款式，沒想到發炎情形依舊反覆出現，讓她相當無助，「很困擾，也讓人越來越不想做了」，因此詢問其他女性是否有類似經驗。

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愛愛後私密處必發炎　苦主：換人就好了

文章引來不少苦主回應，有人表示，自己和前任交往時也反覆感染，直到分手都找不到原因，但與其他歷任男友及現任交往時，卻完全沒再發生，因此認為可能是兩人的「性事不合」。另有人透露，她要求男友改用男性私密處清潔產品，並約定親密行為前先清洗，之後便沒有再次發炎；也有網友無奈表示，自己則是反覆尿道發炎，「怎樣都無解，看醫生看到很崩潰。」

太常性行為恐泌尿道感染！醫提醒：性行為後盡快排尿

事實上，泌尿科醫師戴槐青曾指出，性行為過程可能讓細菌進入泌尿道，若短時間內頻率較高，感染風險也可能增加。平時應注意雙方清潔、正確使用保險套，性行為後盡快排尿，且保險套不可重複使用；只要出現疼痛、搔癢、異常分泌物、異味或排尿灼熱等不適，就應暫停性行為並就醫檢查，釐清究竟是陰道炎、尿道炎、過敏或其他原因，切勿自行使用清潔劑或藥物處理。

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