生活規律不菸酒！家庭主婦主動脈剝離急開胸　撿回1命又罹肺癌

▲女子劇烈胸痛、背痛，就醫發現是致命性極高的A型主動脈剝離。（示意圖／ETtoday資料照）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名生活規律的 67 歲林姓家庭主婦，半年前經歷了一場驚心動魄的考驗。寒流來襲期間，她突發劇烈胸痛、背痛如刀割，緊急就醫確診為致命性極高的「A型主動脈剝離」，經緊急心臟大手術才撿回一命。不料術後追蹤時，醫師竟又意外在她的左上肺葉發現一顆 1.2 公分的毛玻璃肺結節，證實為早期肺腺癌，經安排微創手術切除，術後5天已順利返家。

林姓女子平時生活規律，沒有吸菸、飲酒習慣，寒流期間發現身體異狀，緊急就醫及時發現致命性極高的「A型主動脈剝離」，醫療團隊緊急替她安排開胸手術，成功撿回一命。

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林女在術後追蹤檢查時，醫師又意外發現她的左上肺葉有一顆約1.2公分毛玻璃肺結節。因林女的父親曾罹患肺腺癌，屬肺癌高風險族群，經醫療團隊完整評估後，建議儘早接受手術切除。

▲林女士術後追蹤檢查時發現左上肺葉約1.2公分毛玻璃肺結節，病理證實為早期肺腺癌。（圖／大同醫院提供）



才剛走過心臟大手術的鬼門關，如今又要面臨肺部手術，讓林女與家人一度十分擔憂。高雄市立大同醫院胸腔外科醫師莊鎧豪表示，考量病人剛完成重大心臟手術，為了降低再次手術帶來的身體負擔，醫療團隊決定在兼顧安全與治療效果的前提下，採用高清晰度立體影像系統搭配胸腔鏡進行微創肺葉切除手術。

▲高雄市立大同醫院胸腔外科醫師莊鎧豪。（圖／記者許宥孺翻攝）



莊鎧豪醫師表示，這套系統就像是把高畫質立體影像直接搬進手術室，醫師戴上 3D 眼鏡後，在有限的胸腔空間內，可以非常清楚地辨識微細血管、神經與組織層次，讓切除病灶的手術更加安全，同時將正常組織受損的風險降到最低。林女士術後恢復快速，5天即康復出院，病理證實為早期肺腺癌。

莊鎧豪提醒，早期肺癌大多沒有明顯症狀，尤其具有肺癌家族史、長期暴露於空氣污染環境、吸菸或高齡等高風險族群，建議定期接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，提高早期發現、早期治療的機會。