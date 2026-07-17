陸動畫電影《八仙！》攻暑期檔　職場社畜、官僚主義搬進神話世界

▲大陸最新動畫電影《八仙！》進軍暑期院線片市場。（圖／翻攝澎湃新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸動畫電影哪吒、浪浪山小妖怪先後取得票房佳績後，最新作品《八仙！》也趁勢進軍暑期檔。該片將八仙成仙前的故事套入現代職場與官僚體制，加入類似電玩遊戲的草根人物組隊、天庭腐敗及角色配對等元素，將現代感融入神話世界，點映及預售票房已突破5000萬元（人民幣，下同）。

《澎湃新聞》報導，緊隨周星馳新片《功夫女足》，國產動畫電影《八仙！》成為今年暑期檔的又一部出圈作品。

據了解，《八仙！》描述八仙成仙前的故事，以鍾離權（漢鍾離）與呂洞賓為主角，將傳統師徒關係改為師兄弟。劇情設定神界寶物玉虛琉璃燈遺失，呂洞賓試圖尋回寶物拯救百姓，鍾離權則將目標放在地下藏寶閣的財富。

影片將蓬萊仙境塑造成現代城市，加入大陸社會文化裡的關係戶、靠檢舉上位、對上逢迎及官僚作風等情節，還融入追星、反權威、角色配對及電玩式打鬥，試圖貼近年輕觀眾。

不過，由於電影因角色眾多，除鍾離權與呂洞賓外，其餘六仙和甘草人物多半缺乏完整刻畫，部分情節存在前後矛盾，加上與《哪吒之魔童降世》等近年大陸動畫相似的解構手法，使新鮮感受到影評人質疑。

至於票房方面，《八仙！》自7月8日至15日，點映及預售總票房突破5000萬元，排片佔比由7%升至13%，預期可取得不錯票房，但平均上座率及整體表現恐難追上《哪吒之魔童降世》。