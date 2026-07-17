「點滴加大便」殺男病患！日本冷血女護士長相曝　案情細節公開

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣柏市一所醫院發生點滴謀殺案，一名51歲女護理師涉嫌利用針筒將大便注入75歲男病患的點滴管中，導致對方在隔日死亡。警方深入調查後發現，嫌犯在案發前曾潛入排泄物保管室，且在死者身體急劇惡化的「關鍵6分鐘」前，曾獨自進入病房逗留約1分鐘，而犯案動機疑似是不滿工作需要頻繁替該名病人換尿布與灌腸。

嫌「把屎把尿」太麻煩！白衣天使化身死神針筒吸糞灌點滴

根據日本警方調查，涉嫌殺人的51歲護理師古川美由紀1月30日凌晨3時55分左右，在自己任職的「柏田中醫院（柏たなか病院）」內，涉嫌將大便混入當時住院的75歲男患者會田榮次的點滴延長管中，導致會田於同月31日晚上10時半左右，因嚴重感染不治身亡。

搜查關係人士透露，古川美由紀平時就經常向身邊的人抱怨工作，對需要幫臥床不起的患者換尿布、灌腸等工作內容感到強烈不滿。

醫病早有嫌隙！死者曾哀求：不要讓她當我的護理師

雖然院方曾在7月16日召開記者會時表示，「並未確認兩人之間有糾紛。」但警方深入調查後發現，古川美由紀曾私下向同事抱怨，「不是很喜歡會田（死者）」。

死者會田榮次生前也曾向醫院方面表達不滿。報導指出，死者曾要求醫院，把古川換掉，拒絕讓其擔任會田的負責護理師。顯示雙方在案發前，就曾因為護理問題產生過多次摩擦與不愉快。

監視器錄下鬼祟身影 「關鍵1分鐘」點滴瞬間變咖啡色

根據院方簡報，案發當時古川美由紀與另一名預備看護師共同值班，負責住院部。醫院監視器拍下古川美由紀多次進出死者病房的畫面。更可疑的是，監視器還拍到古川在案發前，曾頻繁進出「保管病患排泄物」的專用房間，而案發點滴中被混入的排泄物，極可能就是其他住院患者的大便。

古川美由紀1月30日凌晨3時55分左右進入會田的病房，僅逗留了約1分鐘便離去。大約5分鐘後，另一名預備看護師進行例行巡房時，會田突然痛苦地向其哀嚎，「好難受、好痛苦！」隨後，該名預備看護師便赫然發現，會田正在施打的點滴內，液體竟然已經變成了咖啡色。

警方指出，古川美由紀涉嫌在極短的時間內，利用注射針筒將大便從點滴藥劑注入口強行灌入。警方目前已經依殺人嫌疑將古川美由紀逮捕，但她至今堅決否認犯案。