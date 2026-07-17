診間猥褻29童「53天犯案107次」語言治療師被起訴　遭求刑20年

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北1名從事語言治療師的陳男，被社工通報他涉嫌性侵受他治療的多名兒童，新北地檢署指揮新北市婦幼警察隊偵辦，赫然發現陳男1個多月期間，在診間先後對29位未滿12歲兒童伸狼爪，除將陳男聲押禁見獲准，並起訴他涉犯加重強制猥褻共107罪，求刑20年。

起訴指出，本案受害的29童，分別有語言、認知能力發展遲緩，表達能力欠佳等症狀，經醫院轉介到陳男任職的私人復健診所，由陳男治療，但醫院社工今年（2026年）3月間察覺部分受治療幼童舉止有異，試探後驚覺可能發生性侵兒童狀況，通報婦幼警察隊調查。

警方初步蒐證覺得事態嚴重，報請新北地檢署婦幼保護專組檢察官蔡逸品指揮偵辦，勘驗診所診間裝設的監視器影像，赫見多位幼童受陳男治療時，竟遭陳男亂摸猥褻。

檢警今年4月2月搜索約談陳男到案，訊後以涉犯重罪且犯罪嫌疑重大、有反覆實施同一犯罪與勾串、滅證之虞，向新北地院聲押禁見獲准，並密集傳喚受陳男治療的兒童與家屬比對監視器影像，查出陳男從今年2月2日到3月27日之間，在診間侵犯治療時無家屬或旁人陪伴的29位幼童。

檢方痛批陳男身為語言治療師，未恪遵職業道德、不尊重被害兒童的性自主權，竟假借職務之便，利用受害兒童與家長對他的信任犯案，滿足個人私慾，對受害兒童身心健全發展產生嚴重負面影響，起訴陳男涉犯加重強制猥褻共107罪，求刑20年以上徒刑。