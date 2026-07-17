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毒油延燒21校中招！台南藍營議員轟食安失能　促增購儀器公布流向

▲台南市議會國民黨團召開記者會，要求市府公開問題油脂流向及涉及業者名單。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團召開記者會，要求市府公開問題油脂流向及涉及業者名單。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中聯油脂公司大豆沙拉油被檢出「苯駢芘」，食安風波延燒逾2週，台南市議會國民黨團17日再度召開記者會，指教育局日前稱未發現學校使用受影響批號油品，如今卻坦承至少21所學校使用問題油脂，質疑市府食安通報及查核機制失靈，要求增購檢驗儀器、建立強制通報機制，並盡速公布問題油品流向及涉及業者名單。

記者會由國民黨團發言人蔡育輝，以及市議員方一峰、李中岑、蔡宗豪，參選人陳冠諭、李佳蓉等人出席。黨團表示，從飼料槽到餐桌，含有苯駢芘的問題油脂恐已進入食物鏈，如未及早公開餐廳、小吃店及其他業者使用情形，不僅讓消費者無所適從，也可能衝擊台南「美食之都」形象。

蔡育輝表示，蔡育輝、李中岑及方一峰7月7日已召開聯合記者會，要求衛生局盡速公開問題油流向，並要求教育局清查受影響學校。當時教育局回應，未發現學校使用受影響批號，但如今卻證實至少21所學校曾使用問題油脂，前後說法出現落差，市府有必要向學生及家長清楚說明。

蔡育輝指出，經查台南市衛生局檢驗中心目前並無可檢驗苯駢芘成分的食安儀器，相關檢體須委託外部實驗室檢驗，等待結果需7日以上，恐形成食安風險空窗期。

他主張，市府應視實際需求增購相關食安檢驗儀器，擴充檢驗中心量能，縮短送驗及等待時間，才能在食安事件發生時迅速掌握問題產品，避免風險持續擴大。
方一峰表示，目前雖已公布部分問題油脂涉及1006家業者，並回收7600公噸，但相關業者名單及完整流向仍未清楚公開，導致民眾持續感到不安。

▲台南市議會國民黨團召開記者會，要求市府公開問題油脂流向及涉及業者名單。（記者林東良翻攝，下同）

方一峰批評，市府面對重大食安事件不應「擠牙膏」，更不該等到外界追問才陸續公布資訊。他質疑，政府究竟是在保護廣大消費者及學生，還是在顧忌特定業者，應公開說明查核進度及後續處置。

蔡宗豪指出，重大食安資訊攸關消費者及學生健康，政府不應隱匿或延遲公布，應建立明確的強制通報機制，要求上下游業者及相關單位在發現異常時立即通報，以縮短行政機關掌握風險的時間。

李中岑表示，這起事件已非單一廠商出包，問題從上游原料、製造過程一路延伸至下游小吃店、餐廳及團膳廚房，凸顯食安管理及危機處理機制出現漏洞。

她批評，相關官員面對事件的態度未能回應市民疑慮，至今也未見有人為錯誤資訊及延誤處理負責。市府官員若只呼籲民眾不要吃特定食品，卻未追查並公開問題油脂流向，恐怕是劃錯重點。

國民黨團要求市府全面檢討食安通報、追蹤及檢驗機制，適時增購專業檢驗設備，提高自主檢驗能力，並公開問題產品的下游流向、使用業者及校園查核結果，避免資訊落差擴大民眾恐慌，確保市民飲食安全。

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