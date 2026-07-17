世界盃冠軍戰免費看！7-11、萊爾富「超過3000門市直播」

▲世足賽可在超商指定門市觀看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

記者林育綾／綜合報導

2026世界足球賽進入最後高潮，季軍賽、冠軍賽即將登場，7-ELEVEN、萊爾富合計全台逾3000間門市提供免費賽事直播，球迷不用付費訂閱也能進店看球。其中7-ELEVEN指定3000家門市透過OPEN! CHANNEL轉播賽事，萊爾富則有60家門市同步LIVE轉播，並祭出咖啡「買1送1」、啤酒等觀賽優惠。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN表示，全台指定3000家門市將透過OPEN! CHANNEL直播世界足球賽，陪民眾一起迎接季軍賽、冠軍賽。⮕ 7-ELEVEN直播門市查詢

▲7-11即日起至7月19日推出「超值五六日」。（圖／業者提供）

此外，7-ELEVEN即日起至7月19日推出「超值五六日」優惠，CITY CAFE西西里檸檬氣泡咖啡、真果巴萊氣泡咖啡任選2杯99元；CITY TEA青梅冰茶「買2送2」、蜜梅心動冰沙第2杯10元；CITY PEARL黑糖粉粿蕎麥茶第2杯10元；CITY CAFE奶油爆米花風味拿鐵第2杯10元，還有UCC無糖咖啡、森永果汁果實冰（葡萄）「買2送2」等優惠。

零食、泡麵同步祭出優惠，包括百吉雪糕「買2送2」、味味一品麻辣臭豆腐麵「買1送1」、韓國Binggrae牛奶「買2送1」等。

★萊爾富

萊爾富全台指定60家門市同步LIVE轉播世界足球賽，賽事涵蓋16強賽至冠軍賽，民眾可就近到門市觀賽。⮕ 萊爾富直播門市查詢

此外，萊爾富即日起至7月21日推出多項觀賽優惠，Hi café特大杯咖啡冰、熱任選享「買1送1」（不同價者以2杯5折計），舒味思萊姆口味氣泡水也有「買1送1」。

▲即日起至7月21日特大杯咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

另外，麒麟淡麗、一番搾啤酒任選2件90元，台虎調酒任選第2件5折，台灣經典啤酒「買2送1」（提醒：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒）；鮮食則有番茄歐姆蛋包飯2件120元、紐澳良烤雞三明治2件74元。

針對夏季高溫，萊爾富攜手鮮芋仙推出仙草蜜冰沙，原價79元，即日起至7月21日單杯特價59元、2杯99元；同步引進ILOHAS桃子風味水、ILOHAS麝香葡萄風味水、日本爽快生可樂、日本罪惡碳酸飲料、Craft Boss系列等多款日本飲品。

▼萊爾富引進多款日本飲料。（圖／業者提供）

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。