吳崢毒油失言、台股大跌　楊蕙如：綠營支持度這週起碼掉5個百分點

▲民進黨發言人吳崢。（圖／民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

「卡神」楊蕙如今（17日）表示，台股創史上最大跌點、民進黨發言人吳崢毒油案嚴重失言、行政院長卓榮泰道歉拖拖拉拉、林智堅新竹棒球場調查被監察院糾正嚴重疏失，真的是一連串組合拳，讓民進黨慘遭重擊。她強調，綠營支持度這週起碼掉5個百分點，如果卓榮泰、衛福部長石崇良、吳崢，雷包三人組繼續擺爛不下台，還會繼續搞爛賴清德總統支持度、民進黨年底的選情。

楊蕙如提到，而林智堅的新竹棒球場調查四年後，被監察院糾正嚴重疏失，檢調持續裝死中。台南市長黃偉哲和民進黨立委王定宇被爆料是抓耙仔政治學生。

楊蕙如表示，今天台股創下史上最大跌點，一天就幾乎要跌超過3000點！民進黨發言人吳崢在節目上因毒油案嚴重失言，行政院長卓榮泰拖拖拉拉超過半個月，才為毒油案道歉，但還是沒要辭職下台。

楊蕙如提到，而林智堅的新竹棒球場調查四年後，被監察院糾正嚴重疏失，檢調持續裝死中。台南市長黃偉哲和民進黨立委王定宇被爆料是抓耙仔政治學生。

楊蕙如直言，真的是一連串的組合拳，讓民進黨慘遭重擊。「相信我，綠營支持度這週起碼掉5個百分點」。

楊蕙如強調，當然，如果行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良和昨天的發言人吳崢，雷包三人組繼續擺爛不下台，還會繼續搞爛賴清德總統的支持度，和民進黨年底的選情。