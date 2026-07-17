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被癢醒！高雄五星飯店爆「床蝨危機」蟲蟲四處爬　房客嚇壞急退房

▲▼法國巴黎床蝨大量繁衍，某清潔公司技術人員正針對一棟公寓進行防蟲處理作業。（圖／路透）

▲高雄五星飯店發生床蝨危機。（示意圖／路透）

記者許宥孺／高雄報導

住飯店最怕衛生環境踩雷！有旅客近日入住高雄老字號五星級酒店，清晨6點突然覺得渾身發癢，驚見床上爬了很多隻蟲，嚇得立即退房，一刻不敢多待。業者證實此事，強調將持續強化客房清潔管理、巡檢機制及預防措施，並配合專業病媒防治作業，並持續關心該名旅客後續狀況。

「第一次睡到被蟲嚇醒！」有旅客在社群抱怨，表示到高雄選擇一家五星級觀光飯店住宿，先前也曾入住多次，但早上6點時突然覺得身體發癢，驚醒後發現床上有很多隻蟲，仔細一看，被子、枕頭，甚至牆面也有咖啡色小蟲，當事旅客嚇得再也睡不著，立即退房並向飯店反應。

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▲高雄寒軒國際大飯店。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄寒軒國際大飯店。（圖／記者許宥孺翻攝）

該家老字號飯店位於高雄苓雅區，是交通部觀光局評鑑的五星級觀光飯店，42樓建築挑高式設計、房間景觀可將市區風景一覽無遺。

業者發出聲明表示，有住宿旅客於退房時向櫃檯反映，入住客房內發現床蝨一事，飯店高度重視並於第一時間向旅客表達歉意，同時立即關閉該客房，由房務單位進行全面環境清潔檢查。

目前飯店已啟動相關檢視程序，針對該客房及周邊區域進行全面檢查，並已安排專業病媒防治廠商進行床蝨檢查及預防性清消作業，後續將依標準作業程序完成相關處置，以確保住宿環境品質及維護旅客權益。

業者表示，飯店持續主動與該旅客保持聯繫，關心其後續狀況，並將秉持負責任的態度，妥善協助處理相關事宜，同時就旅客所提出的意見與建議進行檢討與改善。

業者強調，飯店一向重視環境衛生管理與住宿品質，所有客房皆依標準清潔流程執行日常整理與定期檢查。針對此次事件，飯店將持續強化客房清潔管理、巡檢機制及預防措施，並配合專業病媒防治作業，以提供旅客安心、舒適的住宿環境。

▲▼南韓最近深受床蝨等蟲害所擾，光州地鐵派人員在車廂內進行消毒與滅蟲工作。（圖／CFP）

▲南韓曾深受床蝨等蟲害所擾，光州地鐵派人員在車廂內進行消毒與滅蟲工作。（資料圖／CFP）

床蝨又被稱為臭蟲、南京蟲，會發出獨特的臭味，成蟲約為蘋果籽大小，經常在夜間活動、白天不易發覺，若不慎被叮咬會感到奇癢無比。值得留意的是，床蝨繁殖力驚人，蟲卵到孵化成蟲只需1個月時間，旅客若稍加不注意，返家就可能不慎將床蝨帶回家中繁殖；因旅遊盛行，先前日本、南韓、歐洲等地旅宿業都曾發生過嚴重的床蝨災情。

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高雄飯店床蝨五星級旅宿衛生退房臭蟲

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