快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

▲氣象署提醒，全台午後防雷陣雨。（示意圖／記者徐文彬攝）

生活中心／綜合報導

中央氣象署下午3時49分針對南部3縣市發布大雷雨即時訊息，持續時間至4時49分。氣象署提醒，有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷，請慎防低能見度、雷擊。

大雷雨即時訊息示警區域

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<台南市> 七股區、將軍區、仁德區、南區、安南區、安平區、中西區

<高雄市> 鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、岡山區、橋頭區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區

<屏東縣> 新園鄉

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日持續受西南風影響，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴；午後中部以北、宜蘭地區及花東山區有局部短暫雷陣雨，大台北地區及西半部山區有局部大雨發生的機率。

氣象署中午也已經針對12縣市發布大雨特報，範圍包括新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區。

氣溫方面，今日各地高溫普遍在32至35度左右，大台北盆地、苗栗以南及花蓮、台東容易出現局部36度以上高溫，東南部有焚風發生的機率。

另外，西南風偏強，彰化以北、嘉義、台南、恆春半島及蘭嶼、綠島、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

