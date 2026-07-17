「中國拚命阻止我選上」　陸嗆川普「無中生有」：沒興趣干涉

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普公開指控中國大陸干預2020總統大選，包括取得2.2億份美國選民檔案，以及「拚盡全力」阻止他贏得當年大選。對此，大陸外交部批評是無中生有、惡意抹黑，中國沒有興趣也從未干涉美國大選。

川普16日晚間發表全國演說，宣布解密並公開多份涉及選舉安全的情報文件，指控中國在2020年至2023年間竊取2.2億名美國選民個資，稱此事件構成「史上最大規模選舉資料外洩」，並形容現行美國選舉體系面臨「前所未有的惡夢」。

大陸外交部今（17）日下午強力回擊，發言人林劍於在例行記者會上表示，美方的有關說法純屬無中生有，惡意抹黑，早已被證明是無稽之談，中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣也從未干涉美國大選。

「相反，是誰動輒干涉別國的內政，長期無差別地監控全球各國政府、企業、普通民眾，大規模地竊取他國公民的數據？國際社會看得清清楚楚」，林劍重申，敦促美方反躬自省，停止無端地抹黑中國，不要在選舉中拿中國說事，多做有利於中美關係的事。

另一方面，美國國土安全部表示，將縮短允許持留學生簽證在美停留的期限，外國媒體工作者的停留許可期限也將受到限制。

林劍對此表示，美方對人文交流設限不符合任何一方的利益。對美方針對特定國家採取的歧視性做法，中方堅決反對。美方的新規嚴重違背了中美2021年達成的媒體問題三項共識，嚴重影響中方媒體在美的正常工作。

林劍指出，中方要求美方立即撤銷對中國記者的歧視性政策，切實保障中國記者在美的合法權益，中方保留採取對等反制措施的權利。