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看診伸狼爪…板橋語言治療師「猥褻29兒童」共107次！檢求刑20年↑

▲檢方7月15日偵結起訴，並將結果函知衛福部及新北市政府衛生局。。（圖／記者洪巧藍攝）

▲板橋語言治療師猥褻兒童按，檢15日起訴，並將結果函知衛福部及新北市政府衛生局。（資料圖／記者洪巧藍攝）

文／中央社

新北板橋某診所陳姓語言治療師涉猥褻孩童，新北檢調閱診間監視器發現受害者達29人，且犯行共107次，檢方依刑法加重強制猥褻罪起訴陳男，並求刑20年以上。

新北市議員4月在議會質詢時揭露，板橋某診所語言治療師涉嫌對看診孩童伸狼爪，引發關注。新北地檢署今天指出，調查發現29名被害人都是未滿12歲兒童，因語言、認知能力發展遲緩，表達能力欠佳而接受治療，且因年齡甚小，對性觀念未臻健全，而無成熟的性自主判斷能力，陳男於今年2月至3月期間在診間內猥褻兒童得逞。

檢方斥責，陳男身為語言治療師，為滿足私慾竟假藉職務之便，利用被害兒童及家長的信任，利用治療期間強制猥褻孩童共107次，侵害兒童性自主決定權，對其身心發展產生嚴重負面影響，建請法院量處20年以上有期徒刑。

檢方指出，該案是由醫院社工向新北市警察局婦幼警察隊通報，婦幼保護專組檢察官蔡逸品隨即展開偵辦，勘驗診間監視器影像、密集傳訊被害兒童及家屬，並指揮婦幼警察隊4月2日拘提陳男，複訊後向新北地院聲請羈押禁見獲准。檢方7月15日偵結起訴，並將結果函知衛福部及新北市政府衛生局。

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