全國科展台南雙捷報　縣市團體獎全國第2、建興國中奪第3

▲台南市參加第66屆中小學科學展覽會，共獲得11項獎項，並摘下縣市團體獎全國第2名。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

第66屆中小學科學展覽會13日至17日在國立中央大學舉行，17日舉辦頒獎典禮。台南市共推薦17件優秀作品參加全國決選，包括國中組8件、國小組9件，共獲得11項獎項，不僅摘下縣市團體獎全國第2名，建興國中也榮獲學校團體獎第3名，展現台南學子豐沛的研究創意及科學探究實力。

台南市長黃偉哲表示，台南市已連續3年在縣市團體獎名列全國前3名，是全市學校、教師及學生長期投入科學教育所累積的共同成果，各參展團隊也在不同研究領域展現扎實的探究能力。

黃偉哲指出，科學教育的價值不只在競賽成績，更重要的是讓學生學會從生活中發現問題，再透過實驗、分析及驗證尋找答案。市府將持續支持學校深化探究與實作，讓孩子不只學習科學知識，也能運用科學思維理解現象、面對問題，並把創意付諸實踐。

教育局長鄭新輝表示，從台南市參展作品可以看出，學生的科學研究已從單純觀察現象，進一步結合智慧科技，走向數據分析及成果驗證。

學生運用感測器、電腦模擬、AI影像辨識及資料庫建置等方法，提升研究細緻度，研究題材也從校園碳匯、本土生物防治，延伸至廢棄物再利用及樂齡科技，展現跨領域整合及回應生活需求的能力。

建興國中以「魚韌有魚—廢棄魚鱗再製環保容器之綠色製程與結構強度優化研究」，獲得國中組生活與應用科學科（三）第1名。研究團隊以廢棄魚鱗作為原料，減少化學前處理，並採取物理煮製方式，研發具有實用強度的環保複合容器，兼顧水產廢棄物再利用及一次性塑膠減量。

位處偏鄉的宅港國小，以「曲線排排站—解構Crazy Curves遊戲之研究」，獲得國小組數學科第1名。團隊證實4線段元件共有16種類型，並修正既有文獻對矩形底盤的分類結果，另融入傳統拈遊戲概念，發展適合2至3人對弈的新玩法。

南科實中國小部以「校園樹木固碳—植物光合作用及碳匯測量之探究」，獲得國小組地球科學科第1名。團隊調查校園內255棵樹木，涵蓋51種植物，建立校園碳匯資料，並透過光合作用實驗及二氧化碳感測器，比較不同樹種的固碳效率，進一步提出兼顧固碳、生態及教學功能的植栽建議。

教育局表示，台南市此次共獲得11項獎項，數學科由宅港國小獲第1名；物理科由東光國小獲佳作、建興國中獲探究精神獎；生物科由蓮潭國中小國小部獲第2名；化學科由復興國中獲第2名。

地球科學科由南科實中國小部獲第1名、建興國中獲佳作；生活與應用科學科（一）由崑山國小獲佳作；生活與應用科學科（二）由建興國中獲第3名、東區復興國小獲佳作；生活與應用科學科（三）則由建興國中獲第1名。

教育局指出，台南師生以熱情及創意投入科學研究探究，不僅在競賽中發光發熱，也為台南科學教育寫下榮耀的一頁，未來將持續推動科學教育扎根，讓更多學生把想法轉化為研究，並在動手實作及反覆修正中，培養獨立思考及解決問題的能力。