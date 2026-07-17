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陸「平民AI」豆包付費版差評如潮　使用者批：理解指令差、額度消耗快

▲▼豆包恐將推出第2個付費項目。（圖／翻攝自微博）

▲豆包付費版。（圖／翻攝自微博）

記者魏有德／綜合報導

被稱為「平民AI」的「豆包」6月下旬推出付費專業版，主打操作電腦、撰寫程式、製作簡報等Agent功能，但上線20多天後，首批用戶陸續反映理解指令不佳、任務頻繁出錯、使用額度消耗過快等問題，包括在整理月報、建立新聞面板、分析銀行流水及製作字帖等任務上，均未達到預期價值。

《都市快報》報導，6月24日，月活躍用戶超3億人次的國民級AI產品豆包推出專業版，基於最新的2.1系列，從聊天、搜圖、寫文案的通用AI，搖身一變為可以直接上手幫用戶跑代碼、做PPT、操作本地電腦的「生產力 Agent」。

▲字節跳動旗下的生成式AI「豆包」。（圖／CFP）

▲字節跳動旗下的生成式AI「豆包」。（圖／CFP）

AI研究員張好蔚在產品上線當天購買每月68元（人民幣，下同）的標準方案，陳姓用戶則訂閱每年688元的方案，兩人在不同使用情境下，均遇到功能執行不穩定的情況。

張好蔚原本希望透過「桌面Agent」功能，依照既有Excel表格製作月報，但豆包一度另行建立雲端文件，經她多次重申要求後才理解應將內容填入既有格式。她認為，豆包對指令的理解能力有限，需要使用者反覆調整。

張好蔚認為，豆包在執行過程中多次回覆「全部修好了」及相關新聞均為真實事件，但實際核對後仍「充滿幻覺」，「這類正面回覆可能讓未進一步查核的用戶誤以為任務已完成。」

陳姓用戶則將一組銀行流水交由豆包分析，但系統混淆借方與貸方，即使被指出錯誤並要求重新處理，結果仍未能修正。

▲▼不少中國網友愛用豆包改圖。（圖／翻攝自微博）

▲豆包被認為是大陸一般民眾最常使用的生成式AI軟體。（圖／翻攝自微博）

值得注意的是，使用額度也是受訪者不滿的重點。官方定價資料顯示，標準方案的辦公任務模式及專家模式額度為免費版5倍，但另設5小時及7天限制。對此，張好蔚透露，她在進行不到10次對話後，便先後遇到5小時及7天額度用完的提示，任務也因此中斷。

豆包專業版被認為可降低一般使用者接觸AI Agent的門檻，同時，在大陸本地資訊搜尋方面也具一定優勢，不過，要成為穩定的生產力工具，功能及產品設計仍有相當大的改善空間。

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豆包AIAgent付費版生成式AI字節跳動

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