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警破詐欺水房7人被騙1.1億！營造商被坑3千萬　貴婦5600萬沒了

記者邱中岳／台北報導

刑事局四大一隊在2025年12月間接獲報案，有女子誤信投資詐騙，遭騙走120萬元，後續因為無力注資入金，竟被詐騙集團誘騙成為車手取贓款，甚至將帳戶交給詐騙集團使用，最後遭到多個單位警示帳戶才驚覺受騙，刑事局獲悉後立刻展開追查。

警方調查，該詐騙集團主要由境外的林姓主嫌擔任首腦，找來25歲的林姓男子等18人擔任負責收水的成員，在交由29歲的李姓收水頭，負責製造斷點後轉交至上游，最後交給會計統合並扣除開銷後，將詐騙所得以虛擬貨幣的方式轉出境外分贓。

▲▼刑事局四大一隊查緝詐欺水房，逮主嫌等19名共犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲刑事局四大一隊查緝詐欺水房，逮主嫌等19名共犯。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方原本接獲一名女被害人報案，誤信投資詐騙，遭騙走120萬元，後續因為無力注資入金，竟被詐騙集團誘騙成為車手取贓款，甚至將帳戶交給詐騙集團使用，最後遭到多個單位警示帳戶才驚覺受騙。

但是陸續清查後發現，該收水集團成立約7個月，已有7人被騙上當，財損1.1億元，最多的則是一名65歲貴婦，竟被騙走5600萬積蓄，警方還追出一名營造廠商遭騙走3000萬元。

警方從2025年開始追查，發現該詐騙水房為了規避警方查緝，提供租賃車輛給收水成員行動，並在警方追查過程中提供偽造合約矇騙警方，最後遭識破，警方發動三波行動，其中在3月於屏東一處汽車旅館抓到李姓主嫌。

警方陸續逮捕在台的李姓主嫌在內等19人到案，並查扣現金35萬餘元、偽造之租賃契約、GPS定位器、毒品K他命等其他不法贓證物。全案詢後依違反詐欺犯罪防制條例、組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺等罪嫌移送法辦。

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