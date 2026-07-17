毒油案爆口角　蔣萬安批中央蓋牌包庇、顏若芳酸「還敢上街」

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毒油案爆激烈口角　蔣萬安批中央蓋牌包庇、顏若芳酸「還敢上街」

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會市政報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長蔣萬安今（17日）繼續到市議會備詢。民進黨議員顏若芳關心近期的毒油問題，質疑台北市事前未抽驗，以及有業者爆發食物中毒但仍獲優良標章認證，蔣則質疑毒油案中央處裡瑕疵，「中央驗了什麼？中央有驗過苯駢芘嗎？」、「事發以後都不驗，全部鴉雀無聲，高雄有驗嗎？」批評中央仍蓋牌、包庇、神隱，雙方又爆發激烈口角。

顏若芳今質詢時問到，為什麼其他縣市會想到要檢驗苯駢芘？新竹、桃園、台中、新北、屏東在還沒發生前，都會去抽驗，有把苯駢芘列在抽驗項目裡面。蔣萬安則說，事發後市府驗了30個項目，抽驗這麼多化學物質有一定的機制，如果長期有發現或是抽驗很高的風險，才會納入抽驗標準項目中。

蔣萬安說，絕大部分的源頭供應廠商不會在台北市，所以就是依照標準作業流程跟一定的機制，會列哪些是必須抽驗的品項跟化學物質。

顏若芳接著問，蔣萬安一直指責中央，當然中央有很多要檢討的地方，但現在針對的是台北市要如何把破洞補起來？蔣則反問，「中央驗了什麼？中央有驗過苯駢芘嗎？」

隨後顏若芳轉關注餐飲管核一事，指北市有稽查不合格、複查尚未改善，還有發生食品中毒業者擁有停工場所變更或發證不符合重大缺失的，會直接公告下架等，三個等級，「市長看一下，你說的評核，市府網站上的績優評核，在某一個百貨公司的餐廳內，2023、2025年有某一家都有在標章效期內，發生食物中毒，表格上居然還是績優標章、沒有被撤下」。

但蔣萬安仍表示，針對毒油一事，高雄有驗嗎？雙標，事發後中央有驗嗎？中央都不驗。顏若芳不滿表示，她在討論台北市的食物中毒，質疑蔣在問A答B。蔣則說，「妳才問A答B，雙標，這就是現在民進黨的態度，到現在還如此傲慢，還想推卸責任、轉移焦點，難怪人民憤怒到要站上街頭」。

顏若芳則反嗆，台北市政府如果對於市民，覺得只要上街頭就能摒除食安的問題，寶林你有處理嗎？蔣萬安則反問，發生這樣的事情中央有驗嗎？連事發以後都不驗，全部鴉雀無聲，高雄有驗嗎？台北市有食品工廠嗎？

顏若芳說，這案是有按照食品衛生管理評核，如果有發生食物中毒，標章就必須撤掉，2022、2023、2025年有食物中毒，為什麼還在標章上？強調自己是在討論，制度上、傳給民眾的資訊上出現問題，「我說這個是有食物中毒，為什麼沒有撤下，你再跟我扯什麼東西？莫名其妙」。

蔣萬安則反批，「妳才莫名其妙」；蔣說，就是妳這種態度，傲慢、蓋牌、包庇、無能、神隱，2014年的標準有沒有講一句話？民進黨政府處理荒腔走板，有講過一句話嗎？

隨後顏若芳再次問到，這家餐飲業者2023、2025年食物中毒，為什麼還有優良標章，為什麼還在衛生局網站上？對此，衛生局長黃建華說，安全標章每2年都會重新評核，名單會重新檢視。顏則酸，「這就是衛生局的漏洞，還敢上街頭」；蔣萬安不甘示弱說，「人民當然有上街頭的權利」。

接著質詢的林延鳳則表示，人民有上街頭權力因為是民主社會，12年前頂新餿水油發生，現在發生毒油事件，有涉及到中央法規和地方職責，確實這次工廠是在台中，針對中聯這樣惡質的廠商，能不能表明你的態度？蔣萬安說，當然嚴厲譴責，若有造假延、隱匿、遲通報，當然嚴厲譴責。蔣說，這起事件是中央的問題，不願意公布下游業者名單，讓時間流逝，有多少油流到市面？
 

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