竹市「閱讀任意門」系列講座開跑　邀民眾透過閱讀跨越時空界線

▲115年新竹市圖書館閱讀推廣活動即將登場。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

115年新竹市圖書館閱讀推廣活動即將登場！新竹市圖書館以「閱讀任意門」為年度主題，象徵市民能透過閱讀隨時跨越時間、空間與知識領域的界線，走進多元世界的入口。自7月至11月期間，共規劃16場講座，邀請不同領域作家、創作者與職人，帶領市民以閱讀感知世界、連結社會，展開一場全民參與的閱讀行動。

新竹市長高虹安說明，今年度特別開設3場「名人講堂」，邀請跨界重量級講者與市民分享人生故事。7月26日由資深配音員魯蛋叔叔帶來「我用『聲音』說的故事」，從辛普森家庭、探險活寶到名偵探柯南各角色，揭開配音產業幕後秘辛；8月22日邀請演員兼作家連俞涵，以新書《刺蝟抱月亮》為題，暢談從戲劇演出到文字創作的生命歷程；11月1日「找到人生C位的邊緣人：校園生存戰」，由小學教師大坦誠與大家分享如何透過心理調適與自我認識，迎接爽朗的校園生活。

高虹安指出，本系列講座內容涵蓋母語文化、AI應用、城市觀察、職涯發展等多元面向，盼能推動閱讀成為市民理解世界與自我定位的重要媒介。8月2日邀請海洋文學作家廖鴻基與國立海洋生物博物館楊貴蘭主任對談，從「海島台灣——我們的海洋冒險記」探討海洋與人類的關係及海洋教育的重要性；8月15日由作家張慧慈（小花媽）以其著作延伸主講「長女病：我們不是天生愛扛責任，台灣跨世代女兒的故事」，剖析台灣社會下長女們的內心世界；8月24日「樂齡動一動：生活小物變身小肌肉遊戲」，邀請樂齡教育講師黃雅鈴，以日常用品設計的遊戲道具，幫助長者訓練手眼協調與小肌肉發展；8月29日邀請里茲螞蟻文教May梅姨，以「擊敗聽說讀寫商用英文」為題，分享資深商用英語教學與練習經驗。

高虹安提到，9月5日上午邀請教育部認證樂齡講師何姿儀，以「樂齡想一想：數位工具與AI的生活應用」為題，分享生活中的AI工具應用方式；同日下午由好伴設計創辦人周家緯，開講「《做地方的人，做地方的事》：地方工作大解密」，分享地方創生辦公室的實務經驗與在地經營心得；9月6日登場的「色彩整合師的職場時尚穿搭術」，邀請到色彩整合工程師I'm Sophie帶領民眾從零開始找到適合自我風格；9月13日「兒童繪本學英文：親子共讀與教材選擇」，邀請資深英文繪本教學講師李貞慧，分享親子互動技巧；9月19日「戲說台語：穿越台灣時空的日常台語課」，則由資深舞台劇演員高銘謙，帶領聽眾讀劇書《創治王-新編邱罔舍劇本》，玩味古今台語故事並練習生活用詞發音。

高虹安表示，接下來登場的講座同樣精彩可期。10月17日由講師陳妍汝主講「《桌遊×職涯》：遊戲生涯探索」，透過桌遊模擬人生發展，協助民眾規劃求職路徑；11月1日「用繪本向世界大聲說：台韓繪本篇」，邀請繪本作家黃一文分享其從繪本創作走向國際的故事；11月7日「我們與無家者的交會微光」，青年社工暨作家楊小豌將以第一線社工的日常點滴，揭露現代社會的真實現場；11月14日則由開運軍師尹森帶來「科學看命理：風水的秘密」，揭密風水玄學背後的科學理論與統計資訊，為系列講座畫下句點。

高虹安補充，此次閱讀推廣講座另備有精美報名小禮，凡「線上報名並報到成功者」，即可於活動當日兌換限量書籤；「全程參與並填寫有效問卷」更有機會抽中推薦好書及電子閱讀器！活動詳情及地點請至「新竹市圖書館」臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/EYzMDR )或官網( https://gov.tw/PfY )查詢。