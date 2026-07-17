買回來的蔬菜又放到爛？日本大廠教「冷凍保鮮術」：番茄免燙直接剝皮

▲水分較多的蔬菜，冷凍前務必先快速汆燙（殺青），這個步驟能暫停酵素活性、鎖住鮮豔色澤與脆度。（圖／記者李毓康攝）

記者張芳瑜／綜合報導

台灣夏季潮濕悶熱，每次進廚房開火都是一場體力與耐汗度的嚴酷考驗；更讓人頭痛的是，高溫多濕的氣候讓食材採買變得棘手，蔬菜在買回家的路上就已經被「高溫攻擊」了一遍，即便立刻放進冰箱，也常因為冰箱內累積的濕氣與頻繁開關產生的溫度起伏，沒過幾天就變得軟爛、枯萎。

每次看著冷藏庫裡發爛的食材，不僅浪費，也讓想為自己準備一頓健康輕食的計畫泡湯。其實，只要掌握聰明的保存與烹調哲學，就能輕鬆延長蔬菜的賞味期限，在匆忙的下班後完成一頓優雅的晚餐。根據日本網站《Trill》文章中食品大廠ニチレイフーズ的冷凍保存指南指出，只要透過簡單的預處理與關鍵烹調觀念，就能鎖住食材最完美的風味，省去繁複的備料時間。

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免熱水燙皮！夏日消暑料理的「整顆冷凍術」

夏日餐桌上最受歡迎的涼拌與燉煮番茄，往往需要經歷一道繁瑣的「熱水燙皮、過冰水」程序，在悶熱的廚房裡操作，完全就是雙重煎熬。

這時最推薦直接將番茄去蒂，整顆洗淨後裝入冷凍專用密封袋中保存。需要使用時，只需從冷凍庫拿出來、放在水龍頭下沖水幾秒鐘，番茄皮就會神奇地自動脫落。這種做法不僅免去了開火燒水的悶熱，更適合用於製作微酸開胃的番茄冷湯、夏日咖哩或輕盈的番茄義大利麵醬。只要記得在裝袋前，一定要盡量排乾袋內空氣，才能防止食材在冷凍庫中產生霜凍。

告別軟爛無力！維持爽脆食感的「殺青」預處理

水分含量高的葉菜或大白蘿蔔、胡蘿蔔等根莖類，若未經處理直接丟進冷凍庫，水分子結冰膨脹後會破壞蔬菜的細胞壁，導致退冰後口感變得軟爛、像棉絮般柴澀。

要維持蔬菜的爽脆色澤與最佳食感，關鍵在於冷凍前的「殺青（輕微汆燙）」步驟。將蔬菜去泥、切成每次適用的烹調大小後，快速下水汆燙，可以有效抑制蔬菜中的酵素活性，鎖住鮮亮色澤。最關鍵的細節是：汆燙後必須完全放涼、並用廚房紙巾徹底擦乾水分，才能裝袋冷凍。如果帶著餘溫或水分直接送入冷凍，不僅會讓蔬菜表面長滿冰霜，還可能導致冰箱內部溫度上升，影響其他食材的保鮮度。

不需退冰！鎖住食材鮮甜的「凍結加熱法」

許多人習慣在烹調前將食材拿出來放在室溫或冷藏退冰，但這正是導致蔬菜出水、風味盡失、口感變差的致命錯誤。

正確的做法是「不需退冰，直接下鍋」。烹調時，直接將冷凍庫裡的蔬菜倒入滾燙的湯鍋或熱油平底鍋中加熱。這個步驟能瞬間鎖住蔬菜的甜度與營養，避免水分溢流。不論是下班後想煮一碗熱騰騰的蔬菜烏龍麵、或是快速炒一盤什錦鮮蔬，這種「凍結加熱」的觀念不僅省去等待退冰的時間，更能呈現如同現摘般的鮮甜食感。

台灣夏日無痛烹調跟著做！

針對台灣人快節奏的生活步調與多變的氣候，不妨試著在週末採購完畢後，花個15分鐘，將胡蘿蔔、高麗菜或綠花椰菜切成便於入口的大小，汆燙、冷卻並擦乾後，以「一餐份量」為單位，分裝入主婦們最愛的密實袋或不鏽鋼保鮮盒中冷凍。這不僅能大幅延長食材的黃金賞味期，更能在下班後的10分鐘內，無痛端出一碗營養均衡的減脂蔬菜湯或輕食溫沙拉。用最從容優雅的姿態，在炎夏裡好好照顧自己的胃。