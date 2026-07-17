3度遭性侵輕生癱瘓！25歲女安樂死離世　母翻日記驚見「兇手線索」

記者陳宛貞／綜合外電報導

西班牙25歲女子卡斯提歐（Noelia Castillo）生前三度遭遇性暴力，2022年輕生未遂後下半身癱瘓，歷經長達20個月的司法攻防後爭取到安樂死權利，今年3月平靜離世。而她的母親拉莫斯（Yolanda Ramos）翻閱女兒留下的日記後，近期決定向檢察官告發當年的性侵犯，誓言揭開真相。

母讀完日記決心提告：我不能袖手旁觀

《太陽報》報導，拉莫斯表示，女兒過世當天親手將日記交給她，裡頭詳細記錄了多次遭受性侵的經過，「我讀完之後，很多事情終於有了答案。我相信女兒希望有一天真相能夠大白」，「這也是我決定向檢方檢舉的原因，我不能袖手旁觀。」

根據卡斯提歐生前受訪時的陳述，她曾遭交往4年的前男友趁她服下安眠藥後性侵，之後在夜店又遭2名男子侵犯；最嚴重的一次則發生在薩洛（Salou）一間酒吧，她指稱被一名服務生下藥後遭3名男子集體強暴，約3至4天後她企圖自殺失敗。

西班牙最年輕安樂死案例 官司打到歐洲人權法院

墜樓輕生後卡斯提歐雖保住性命，卻從此半身不遂，終日與劇烈疼痛為伍。她隨後申請合法安樂死，卻被父親聯合保守宗教團體「基督徒律師協會」（Abogados Cristianos）多次向法院提出阻撓，案件從地方法院一路上訴至最高法院、憲法法院，甚至驚動歐洲人權法院。最終法院裁定她具備自主決定的能力，父親的請求全數被駁回。

卡斯提歐是西班牙自2021年安樂死合法化後最年輕的案例之一，也是首宗由法官介入裁奪是否准許執行的爭議個案。她在離世前要求，注射致命藥劑的最後時刻，病房內不得有任何家屬在場。

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