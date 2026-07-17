竹市發布「反毒資源指南」　結合植感療癒陪伴藥癮家庭復元

▲「植感好生活×無毒護你我」暨《反毒資源指南》發布會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為深化社會安全網，建構完善的毒品防制支持體系，今(17)日於市府大廳舉辦「植感好生活×無毒護你我」暨《反毒資源指南》發布會，新竹市長高虹安出席，展現市府落實「毒品零容忍」的決心。活動透過創新的手作生態瓶體驗，結合療癒與反毒教育，將毒品防制宣導轉化為溫暖且具互動性的行動，同步發布《反毒資源指南》，整合戒治、家庭支持及心理陪伴等資源，陪伴藥癮者及其家庭邁向復元之路。現場也展出竹市國高中學生創作的「0800-770-885」反毒專線得獎繪畫作品及反毒宣導展示品，展現青年學子發揮創意、共同響應反毒工作的成果。

高虹安表示，毒品防制不是單一局處的工作，而是需要跨局處共同合作的重要課題。自上任以來，市府整合衛生、教育、警政、社政等單位力量，攜手校外會及各級學校，共同推動反毒宣導，並持續推動強化社會安全網2.0計畫，落實毒品三級預防策略，建立從高風險個案轉介到醫療處遇的完整服務機制，同時積極推動精神疾病防治、自殺防治及藥癮防制工作，提供更完善的支持網絡。

高虹安說，藥癮者及其家庭在復元歷程中，往往承受沉重的心理壓力與孤立感。此次「植感好生活×無毒護你我」活動整合0800-770-885毒防諮詢專線、專業醫療戒治及家庭支持服務，並創新結合「手作生態瓶」體驗，引導參與者在照顧植物、打造微型生態的過程中，體會「創造自己的大自然，遠離毒品、迎向陽光」的寓意。期望透過療癒體驗，強化參與者的心靈韌性，並傳遞陪伴與希望，讓藥癮家庭在復元路上能走得更從容、更安心，落實「健康安心」施政策略。

高虹安指出，此次發布的竹市《反毒資源指南》，整合藥癮戒治、戒癮門診、家庭支持、個案管理及相關社會資源，讓市民在面對毒品問題時，能夠快速找到正確的協助管道。指南也收錄毒品偽裝辨識等實用知識，例如偽裝成糖果、咖啡包、奶茶包或零食等新興毒品樣態，提醒家長、教師及青年朋友提高警覺，共同防堵毒品進入校園。手冊除於今日發布會發送外，也將於8月辦理的2場系列講座提供民眾索取，並放置於竹市三區衛生所及衛生局供民眾免費領取，電子版亦同步公布於衛生局網站，期望提升市民反毒意識，讓反毒觀念深耕社區。

高虹安表示，今日活動播放藥癮者小豪（化名）的復元故事，分享其在毒品危害防制中心個案管理員及支持團體陪伴下，重新找回人生方向的歷程。活動也特別規劃靜態展示區，展出竹市國高中學生創作的「0800-770-885」反毒專線繪畫比賽得獎作品及各網絡單位反毒宣導成果，透過真實生命故事與多元展示，展現公私協力推動反毒工作的溫暖力量，也鼓勵更多市民勇於尋求協助，共同營造無毒、安全的生活環境。

高虹安提醒，今日活動資訊請詳見新竹市衛生局網站( https://dep.hcchb.gov.tw )及臉書，市民朋友如欲了解更多毒品危害防制資訊或藥癮戒治服務，請撥打 0800-770-885 毒防中心諮詢專線，或至新竹市衛生局官網查詢。市府將持續整合跨網絡資源，陪伴每一位有需要的市民，共同打造無毒、健康、安心的幸福城市。