　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市發布「反毒資源指南」　結合植感療癒陪伴藥癮家庭復元

▲「植感好生活×無毒護你我」暨《反毒資源指南》發布會。（圖／新竹市政府提供）

▲「植感好生活×無毒護你我」暨《反毒資源指南》發布會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為深化社會安全網，建構完善的毒品防制支持體系，今(17)日於市府大廳舉辦「植感好生活×無毒護你我」暨《反毒資源指南》發布會，新竹市長高虹安出席，展現市府落實「毒品零容忍」的決心。活動透過創新的手作生態瓶體驗，結合療癒與反毒教育，將毒品防制宣導轉化為溫暖且具互動性的行動，同步發布《反毒資源指南》，整合戒治、家庭支持及心理陪伴等資源，陪伴藥癮者及其家庭邁向復元之路。現場也展出竹市國高中學生創作的「0800-770-885」反毒專線得獎繪畫作品及反毒宣導展示品，展現青年學子發揮創意、共同響應反毒工作的成果。

高虹安表示，毒品防制不是單一局處的工作，而是需要跨局處共同合作的重要課題。自上任以來，市府整合衛生、教育、警政、社政等單位力量，攜手校外會及各級學校，共同推動反毒宣導，並持續推動強化社會安全網2.0計畫，落實毒品三級預防策略，建立從高風險個案轉介到醫療處遇的完整服務機制，同時積極推動精神疾病防治、自殺防治及藥癮防制工作，提供更完善的支持網絡。

高虹安說，藥癮者及其家庭在復元歷程中，往往承受沉重的心理壓力與孤立感。此次「植感好生活×無毒護你我」活動整合0800-770-885毒防諮詢專線、專業醫療戒治及家庭支持服務，並創新結合「手作生態瓶」體驗，引導參與者在照顧植物、打造微型生態的過程中，體會「創造自己的大自然，遠離毒品、迎向陽光」的寓意。期望透過療癒體驗，強化參與者的心靈韌性，並傳遞陪伴與希望，讓藥癮家庭在復元路上能走得更從容、更安心，落實「健康安心」施政策略。

高虹安指出，此次發布的竹市《反毒資源指南》，整合藥癮戒治、戒癮門診、家庭支持、個案管理及相關社會資源，讓市民在面對毒品問題時，能夠快速找到正確的協助管道。指南也收錄毒品偽裝辨識等實用知識，例如偽裝成糖果、咖啡包、奶茶包或零食等新興毒品樣態，提醒家長、教師及青年朋友提高警覺，共同防堵毒品進入校園。手冊除於今日發布會發送外，也將於8月辦理的2場系列講座提供民眾索取，並放置於竹市三區衛生所及衛生局供民眾免費領取，電子版亦同步公布於衛生局網站，期望提升市民反毒意識，讓反毒觀念深耕社區。

高虹安表示，今日活動播放藥癮者小豪（化名）的復元故事，分享其在毒品危害防制中心個案管理員及支持團體陪伴下，重新找回人生方向的歷程。活動也特別規劃靜態展示區，展出竹市國高中學生創作的「0800-770-885」反毒專線繪畫比賽得獎作品及各網絡單位反毒宣導成果，透過真實生命故事與多元展示，展現公私協力推動反毒工作的溫暖力量，也鼓勵更多市民勇於尋求協助，共同營造無毒、安全的生活環境。

高虹安提醒，今日活動資訊請詳見新竹市衛生局網站( https://dep.hcchb.gov.tw )及臉書，市民朋友如欲了解更多毒品危害防制資訊或藥癮戒治服務，請撥打 0800-770-885 毒防中心諮詢專線，或至新竹市衛生局官網查詢。市府將持續整合跨網絡資源，陪伴每一位有需要的市民，共同打造無毒、健康、安心的幸福城市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載
「裸女慢跑」路人看傻眼！　時尚雙胞胎姊妹認了拍片
世界盃冠軍戰免費看！7-11、萊爾富「超過3000門市直播」
快訊／血洗暴跌！外資殺紅眼　改寫史上新高
新竹縣婉拒「承辦今年國慶煙火」
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
沈玉琳爆病後月收五百萬　老婆偷賣車「不知老公活多久」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市「閱讀任意門」系列講座開跑　邀民眾透過閱讀跨越時空界線

竹市發布「反毒資源指南」　結合植感療癒陪伴藥癮家庭復元

核三廠+恆基深耕偏鄉20年　7課輔童返鄉當老師延續希望

2026熱氣球嘉年華登場　台東關山警設置機動派出所

屏東榮總升格區域醫院再拚重度急救　達文西手術突破290例

毒油延燒21校中招！台南藍營議員轟食安失能　促增購儀器公布流向

全國科展台南雙捷報　縣市團體獎全國第2、建興國中奪第3

檢察長領軍教你當密探！　檢舉賄選記住「這2個細節」

國軍演習彰化和美交管封路至7／20　詳細範圍一次看

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

竹市「閱讀任意門」系列講座開跑　邀民眾透過閱讀跨越時空界線

竹市發布「反毒資源指南」　結合植感療癒陪伴藥癮家庭復元

核三廠+恆基深耕偏鄉20年　7課輔童返鄉當老師延續希望

2026熱氣球嘉年華登場　台東關山警設置機動派出所

屏東榮總升格區域醫院再拚重度急救　達文西手術突破290例

毒油延燒21校中招！台南藍營議員轟食安失能　促增購儀器公布流向

全國科展台南雙捷報　縣市團體獎全國第2、建興國中奪第3

檢察長領軍教你當密探！　檢舉賄選記住「這2個細節」

國軍演習彰化和美交管封路至7／20　詳細範圍一次看

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載　網大推：好可愛

跟團「單人不強制併房」引熱議　旅行社澄清：非變相漲價

【廣編】最新泡麵黑馬是它！百搭神器湯底，麻辣燙口味新選擇！

房市降溫卻傷換屋族！交屋自備款暴增　專家籲精準鬆綁二屋房貸

韓美女YTR來台9年終於要辦見面會：屁股會香香的出席

月薪7萬卻月光！他列「每月開銷」超緊繃　網見1項傻了：沒這麼慘

疑未注意車況！國1民雄交流道小貨車追撞前車…女駕駛受傷送醫

網紅葛昀萱生了！　「劉基鴻甜蜜陪產」一家三口合照曝

暑假吹冷氣不花錢！台灣家長激推「3大免費神殿」出門前先買這防曬省破千

竹市「閱讀任意門」系列講座開跑　邀民眾透過閱讀跨越時空界線

【睡太爽了吧～】橘貓熟睡中突低吼+後仰　奴才以為牠睡到變異XD

地方熱門新聞

避免淪蚊子館！烈嶼旅服中心上梁

拉拉山水蜜桃人氣爆棚　樂天球場開賣首日秒殺

樂天桃猿大溪區民日　黃世杰球場迎神轎、神尊

第33屆靈鷲山水陸空大法會　7/22桃園巨蛋啟建

桃園兒童藝術特展一樣不一樣　探索差異與共融

《大橫峰土地公的故事》　記錄航空城開發土地公搬遷

台南市3人獲教育部卓越特教人員25年深耕、退休後仍續守孩子

國軍演習！彰化和美交管封路至7／20

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

網紅實測免費機車載客　直呼「坐著就能輕鬆攻頂」

屏東8／7防空演習登場　警籲聽警報立即避難

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

番路「嘉有喜柿」路跑即將秒殺　推廣在地優鮮

台南清除3萬公噸石綿廢棄物清運量占全國一半奪第一

更多熱門

相關新聞

竹市「閱讀任意門」系列講座

竹市「閱讀任意門」系列講座

115年新竹市圖書館閱讀推廣活動即將登場！新竹市圖書館以「閱讀任意門」為年度主題，象徵市民能透過閱讀隨時跨越時間、空間與知識領域的界線，走進多元世界的入口。自7月至11月期間，共規劃16場講座，邀請不同領域作家、創作者與職人，帶領市民以閱讀感知世界、連結社會，展開一場全民參與的閱讀行動。

竹市「金城安居」社宅開工

竹市「金城安居」社宅開工

竹市青年職涯準備計畫全力應援

竹市青年職涯準備計畫全力應援

高虹安宣布竹市正式邁入零負債時代

高虹安宣布竹市正式邁入零負債時代

竹市政最新人事調整　曹永明接掌民政處長

竹市政最新人事調整　曹永明接掌民政處長

關鍵字：

新竹市

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面