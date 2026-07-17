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紅牛入列！英格蘭新制「16歲以下禁買能量飲」　明年4月上路

▲▼ 能量飲料。red bull,monster。（圖／達志影像／newscom）

▲明年4月起，英格蘭地區將全面禁止販售高咖啡因能量飲料給16歲以下兒童與青少年。（示意圖／達志影像／newscom）

記者詹雅婷／綜合報導

英國政府宣布，明年4月起，英格蘭地區將全面禁止販售高咖啡因能量飲料給16歲以下兒童與青少年，包括紅牛（Red Bull）等每公升咖啡因含量超過150毫克的飲品，若經議會批准，違規業者最重可處2500英鎊罰鍰。目前北愛爾蘭、蘇格蘭、威爾斯也正在考慮實施這項禁令。

紅牛入列！新規曝光　可樂、咖啡、茶不在此限

BBC報導，新制規範每公升咖啡因含量超過150毫克飲料，包含紅牛、Monster、Relentless與Prime等產品將被禁止在商店、餐廳、咖啡廳、自動販賣機及網路上販售給未成年人，不過可樂、茶和咖啡等較低咖啡因飲品不在此限。

這項規定尚需議會批准，並由地方當局執行，違規業者可能面臨最高2500英鎊罰款。

數據顯示，英格蘭每天約有10萬名兒童飲用能量飲料，部分產品咖啡因含量甚至高於2杯咖啡或4罐可樂。這項新規最初在去年提出，旨在降低兒童肥胖率，並預防睡眠中斷、焦慮增加、注意力不集中及學業表現不佳等問題。

大腦還在發育　年輕人對咖啡因更敏感

過量攝取咖啡因與頭痛、睡眠問題有關。專家指出，年輕人體型較小且大腦仍在發育，對咖啡因更敏感。過量攝取咖啡因恐引發心跳過速、心律不整等狀況，雖然罕見，但過去曾有因攝取過量咖啡因而死亡的案例。英國飲食協會也警告，含糖版本的能量飲料還可能導致肥胖及牙齒損害問題。

報導指出，對多數成年人而言，每日攝取咖啡因上限400毫克是安全範圍，約相當於4杯即溶咖啡或5杯茶的量。目前除茶和咖啡外，任何咖啡因含量超過150毫克的飲料，都必須標示「不建議兒童、孕婦或哺乳期婦女飲用」的警語。

肥胖健康聯盟執行董事詹納（Katharine Jenner）讚許這項政策，認為在關鍵時期限制青少年購買是常識。

不過，英國軟性飲料協會則認為此舉不必要，稱其成員自2010年起就承諾不向16歲以下族群行銷宣傳能量飲料，且所有高咖啡因飲料都有不建議兒童飲用的標示。

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