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核三廠+恆基深耕偏鄉20年　7課輔童返鄉當老師延續希望

▲台電攜手恆基「希望種子計畫」深耕教育20年。（圖／恆基提供）

▲台電攜手恆基「希望種子計畫」深耕教育20年。（圖／恆基提供）

記者陳崑福／屏東報導

台電核三廠與恆春基督教醫院攜手推動「希望種子計畫」邁入20週年，17日舉辦第20屆夏日學苑始業式。今年17名課輔老師中，有7人曾是受助學童，如今返鄉陪伴下一代，從受助者成為助人者，見證20年深耕偏鄉教育開花結果，也象徵生命傳承與教育扎根的良善循環。

▲台電攜手恆基「希望種子計畫」深耕教育20年。（圖／恆基提供）

▲台電攜手恆基「希望種子計畫」深耕教育20年。（圖／恆基提供）

活動中，透過青年舞台劇《聚光成林》舞蹈表演， 以「一束光照亮一個孩子、一群人照亮一個部落」為核心意象，串起使命宣言，呈現一份陪伴在時光的累積，讓曾經被照顧的孩子逐漸成為照亮他人的力量。
數算恩典的「二十週年回憶錄」，乘載自2005年推動以來的重要紀事與珍貴照片，見證台電核三廠與恆基攜手陪伴孩子成長的20年歷程。

壓軸的啓動儀式，配搭世足賽風潮，由台電核三廠陳新儒廠長與恆春基督教醫院黃健榮院長共同開球，正式展開第20屆暑期夏日學苑。展現台電與恆基公益永續，以生命影響生命的友善循環。

台電核三廠廠長陳新儒致詞時分享，教育陪伴需要時間累積，過去曾看見孩子因環境限制而面臨學習困難，但透過持續鼓勵與支持，孩子逐漸找到自己的方向，並在人生道路上持續突破。

陳新儒廠長表示，只要給孩子一點陪伴、一點光，孩子就有機會在生命中扎根發芽。他也引用聖經中「我是世界的光」的精神，鼓勵孩子們，即使自己只是微弱的一道光，當更多光聚集在一起，也能成為照亮他人的力量。

恆春基督教醫院院長黃健榮表示，感謝台灣電力公司及台電核三廠長期以來對恆基偏鄉服務的支持。今年適逢創院70週年，也是希望種子計畫推動20週年的重要時刻，能夠走到今天，最重要的關鍵就是「堅持」。

20週年不是一個結束，而是一個新的開始，未來，恆基將持續與各界夥伴同行，讓曾經收到的支持轉化為回饋土地的力量，正如同台電的光照亮有需要的角落，繼續承接使命照顧台灣尾。

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