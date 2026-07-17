濫訴男告法官求償「4681京」20位數　法院認證惡意癱瘓開罰9萬

▲台中一名蔣男不斷對法院提告提出民事求償，最高金額竟然高達4681京的天價。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中市一名蔣男多次對法院提告，甚至對台中高等行政法院分科科長求償，最高金額竟然出現「4681京」的高達20位數的天文數字，因為未繳納「2京8086兆」的裁判費遭駁回告訴。台中地院裁定其中一案蔣男未繳納20億裁判費，認定蔣男是惡意濫訴，裁定他敗訴，還罕見地依《民事訴訟法》裁罰他9萬元。

根據判決指出，蔣男認為一般人難以分別行政法院地方訴訟庭與高等行政訴訟庭差別，導致案件被擱置6個月，依此對台中高分院行政法院分科科長、法官、承辦人等多人求償。

蔣男提出多次且不合理民事求償，還認為法官偏袒自己人，其中一次求償3073億730萬7307元之鉅額賠償金，又未繳納20億2946萬8746元裁判費。台中地院認為，蔣男僅因為法官裁判不合其意，率爾對法官提起高額賠償金訴訟，且無意負擔任何訴訟費用，顯然是以騷擾方式癱瘓司法系統、浪費司法資源，是基於惡意的不當目的為之，因此依照《民事訴訟法》規定，裁處9萬元罰鍰。法官強調，若再爛訴，可再裁處12萬元以下罰鍰。

蔣男求償的離譜賠償金不只如此，翻看其中一張裁定，更可以見到損害賠償的訴訟標的金額為「4681京468兆1046億8104萬6810元」，應繳納的裁判費為「2京8086兆2808億6991萬3660元」，數字突破天花板，引起熱議。