整理亡叔遺物發現他有女密友！勒索21萬白包　嗆寄裸照給親戚　

▲小莉整理亡叔遺物時驚見他生前與小美交情匪淺。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

一名女子小莉(化名)受亡叔委託整理遺物時，得知叔叔生前與女子「小美」交往，先將生活照寄回，再威脅她「你的裸照就讓我自由處分」、「在你親人面前播放會比較好」，藉此向對方要脅52萬元交往費(其中21萬元用做白包奠儀)，小美嚇得託家人報警提告。彰化地方法院審理後，認定犯恐嚇取財未遂罪，判處有期徒刑6月。

判決指出，小莉受亡叔委託在其死後整理遺物、處分其生活用品，看到他小美大量往來之信件、照片及金錢往來紀錄，於是將其生活照片及手寫信寄到她老家，接著簡訊通知及發電子郵件恐嚇。

小莉電子郵件寫下「你的裸照就讓我自由處分不寄回去了」；並追討2人交往期間費用52萬元，其中以21萬元作為白包；並限期匯款到她帳戶內；不僅如此，接著又留言「你剩下的照片我覺得放久一點再出售，或者在你的後世二三等親面前播放效果會比較好」。女子因擔心裸照遭散布，名譽與家庭受損而心生畏懼，委託家人報警處理。

檢警偵辦，小莉坦承寄送電子郵件，但矢口否認恐嚇取財，辯稱是因亡叔遺囑代為追討她積欠52萬元債務，無不法所有意圖。

法院審理，法官認定被告雖提出叔叔與小美的旅行支票購買紀錄、匯款水單等金流證明，但僅足以證明曾有金錢往來，無法證明出於借貸關係，且亡叔遺囑內全未提及對小美有債權，小莉也無權代為追討；依社會一般通念，「裸照」涉及個人名譽與隱私，他人聲稱將出售或散布，足使一般人感到恐懼。小莉以散布裸照索討金錢，不循正當管道獲取財物，造成小美心理不安，依法判處有期徒刑6月，可易科罰金。