貨車載瓦斯一路噴白煙...民眾嚇壞　「雨太大不想下車」繼續開

記者許宥孺／高雄報導

根本是移動式炸彈！有民眾今（17）日中午在高雄鳳山發現一部載送瓦斯鋼瓶的貨車車斗狂竄白煙，明顯是瓦斯發生外洩，而司機仍冒險一路繼續行駛，危險行徑讓民眾嚇喊：「要確定耶！」警方查證後，發現張姓駕駛早就發現瓦斯有洩漏情形，仍冒險再開800公尺到目的地送貨，警方將依法開出最高3萬6000元罰單，全案依公共危險罪嫌偵辦。

▲高雄貨車載送瓦斯固定不當，瓦斯當街洩氣噴白煙。（圖／記者許宥孺翻攝）



「要確定耶！」一輛載運家用瓦斯鋼瓶的貨車行駛在道路上，車斗後方的瓦斯鋼瓶東倒西歪，還頻頻竄出白色煙霧，有民眾直擊驚悚一幕，簡直快嚇壞，擔心瓦斯外洩恐引發公共安全。

直擊民眾報警後也將影片po上社群，網友直呼：「行走的炸彈」、「這是鋼瓶沒綁倒下來，瓶口鬆掉在漏氣！哪裏不危險？那是可以變成導彈的！」、「這樣不會引燃嗎?萬一有人抽菸好可怕的感覺」、「差個愛邊騎車邊抽菸的」。

警方循線通知駕駛到案說明，經調查，43歲張姓男子今(17)日中午駕駛貨車，載運家用瓦斯鋼瓶，從屏東縣前往高雄市三民區送貨，行經鳳山區建國路三段、文安南街口時，因雨天致固定鋼瓶的綁帶鬆脫，造成部分鋼瓶位移，並有瓦斯洩漏情形。

張姓駕駛發現瓦斯外洩後，一度在停等紅燈時打開車門，但疑似當時雨勢過大，最後並未下車，待號誌燈轉綠後便開車持續送貨，約4分鐘車程、800公尺後才抵達目的地。

▲▼駕駛發現瓦斯外洩後仍未下車處理，繼續開車送貨。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方表示，經檢視相關事證，張男於發現載運危險物品有異常情形後，仍持續行駛至目的地，相關行為涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》第29條第1項第3款規定，可處汽車所有人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰；另因所載貨物有滲漏及載運不穩妥，亦涉嫌違反同條例第30條第1項第2款、第7款規定，各處駕駛人新臺幣3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

另外，因瓦斯外洩恐危及往來用路人公共安全，警方將依《刑法》第177條漏逸氣體致生公共危險罪嫌，展開調查，以釐清是否涉及刑事責任。