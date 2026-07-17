「自稱台灣妹」甜喊哥！日男公務員遇甜蜜轟炸　遭詐騙241萬

▲日本公務員遭一名自稱是台灣女子的人騙走1210萬日幣。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本愛媛縣今治市一名40多歲的男性公務員在網路上認識一名「自稱來自台灣」的女子，在對方一聲聲「當我哥哥」的溫柔攻勢下卸下心防。隨後答應對方的投資邀約，購買價值高達1210萬日圓（約新台幣241萬元）的虛擬貨幣，並分次匯入對方指定的錢包地址中，最終發現自己慘遭詐騙。

根據《愛媛電視台》報導，日本警方指出，受害的40多歲男性公務員2月12日透過社群媒體結識了一名自稱是「台灣人」的女子。兩人在網路聊得十分投緣，女方甚至主動出擊，向男子甜喊「我想跟你當兄妹」，藉此快速拉近關係，讓男子逐漸暈船。

關係變親密後，女子便開始暴露出真實目的。她先是向男子聲稱，「我伯父有在教人投資」，並以「為了老後退休生活著想，應該提早規劃資產」為由，慫恿男子跟著一起投資。

起初，男子還有些半信半疑、猶豫不決。沒想到，女子見狀竟委屈地向男子表示，「難道你不相信我嗎？」徹底敲開男子心防。男子因此聽從對方建議，3月3日至4月7日期間，陸續在虛擬貨幣交易所購買了價值1210萬日圓（約新台幣241萬元）的虛擬貨幣，並分次匯入對方指定的錢包地址中。

男子在匯出大筆款項後，對方仍不滿足，繼續要求他加碼儲值。男子這才終於察覺不對勁，隨即上網搜尋相關關鍵字，驚覺自己遇到的是典型詐騙套路，趕緊前往警局報案。

警方接獲被害報告後，已正式以特殊詐欺事件展開偵辦，但目前仍未鎖定嫌犯。