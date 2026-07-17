2026熱氣球嘉年華登場　台東關山警設置機動派出所

▲關山警分局於2026台灣國際熱氣球嘉年華會場設置機動派出所。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「2026台灣國際熱氣球嘉年華」自7月4日起至8月20日於台東鹿野高台盛大登場，吸引眾多國內外遊客前來參與。為維護活動期間治安與交通秩序，並提供即時警政服務，台東縣警察局關山分局特別於活動會場設置「機動派出所」，由員警駐點執勤，提供受理報案、失物協尋、交通疏導、旅遊諮詢及緊急協助等多元服務，讓遊客安心賞球、快樂暢遊台東。

關山警分局表示，活動期間除加強會場周邊交通疏導、巡邏勤務及安全維護外，也透過機動派出所積極向民眾宣導犯罪預防觀念。適逢暑假期間，警方配合「青春專案」重點工作，提醒青少年切勿參與危險駕車、非法改裝車輛、聚眾競速等違法行為，並呼籲遠離毒品誘惑，避免因一時好奇或同儕影響誤觸毒品，危害身心健康及影響未來人生。

此外，警方也向民眾宣導近期常見詐騙手法，包括假投資、假網路購物、解除分期付款及假冒親友借款等詐騙案件，提醒接獲可疑電話或訊息時，務必牢記「一聽、二掛、三查證」原則，提高警覺、多方查證，如有疑問可立即撥打110報案專線或165反詐騙專線尋求協助，共同守護自身財產安全。

機動派出所於活動期間也即時發揮為民服務功能。活動首日，一名女童因現場人潮眾多，不慎與家人走散，家屬焦急向機動派出所求助。員警立即安撫家屬情緒，並透過現場巡邏警力及廣播系統同步展開協尋，經多方搜尋後，順利尋獲女童並平安交由家屬帶回。家屬對警方迅速應變及熱心協助深表感謝，也展現機動派出所即時受理案件、快速處置及貼心服務的功能。

關山警分局長龔士哲表示，熱氣球嘉年華是台東年度重要觀光盛事，活動期間人潮與車流明顯增加，警方將持續強化治安維護、交通疏導及巡邏勤務，並透過機動派出所深化犯罪預防宣導，提升民眾自我保護意識。

龔士哲也提醒，暑假期間家長應多關心子女生活與交友情形，協助青少年遠離危險駕車、毒品及其他不良誘惑；同時呼籲民眾提高防詐警覺，遇有可疑訊息務必先查證，避免落入詐騙陷阱。