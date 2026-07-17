　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2026熱氣球嘉年華登場　台東關山警設置機動派出所

▲關山警分局於2026臺灣國際熱氣球嘉年華會場設置機動派出所，提供即時警政服務及旅遊協助。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警分局於2026台灣國際熱氣球嘉年華會場設置機動派出所。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「2026台灣國際熱氣球嘉年華」自7月4日起至8月20日於台東鹿野高台盛大登場，吸引眾多國內外遊客前來參與。為維護活動期間治安與交通秩序，並提供即時警政服務，台東縣警察局關山分局特別於活動會場設置「機動派出所」，由員警駐點執勤，提供受理報案、失物協尋、交通疏導、旅遊諮詢及緊急協助等多元服務，讓遊客安心賞球、快樂暢遊台東。

關山警分局表示，活動期間除加強會場周邊交通疏導、巡邏勤務及安全維護外，也透過機動派出所積極向民眾宣導犯罪預防觀念。適逢暑假期間，警方配合「青春專案」重點工作，提醒青少年切勿參與危險駕車、非法改裝車輛、聚眾競速等違法行為，並呼籲遠離毒品誘惑，避免因一時好奇或同儕影響誤觸毒品，危害身心健康及影響未來人生。

此外，警方也向民眾宣導近期常見詐騙手法，包括假投資、假網路購物、解除分期付款及假冒親友借款等詐騙案件，提醒接獲可疑電話或訊息時，務必牢記「一聽、二掛、三查證」原則，提高警覺、多方查證，如有疑問可立即撥打110報案專線或165反詐騙專線尋求協助，共同守護自身財產安全。

機動派出所於活動期間也即時發揮為民服務功能。活動首日，一名女童因現場人潮眾多，不慎與家人走散，家屬焦急向機動派出所求助。員警立即安撫家屬情緒，並透過現場巡邏警力及廣播系統同步展開協尋，經多方搜尋後，順利尋獲女童並平安交由家屬帶回。家屬對警方迅速應變及熱心協助深表感謝，也展現機動派出所即時受理案件、快速處置及貼心服務的功能。

關山警分局長龔士哲表示，熱氣球嘉年華是台東年度重要觀光盛事，活動期間人潮與車流明顯增加，警方將持續強化治安維護、交通疏導及巡邏勤務，並透過機動派出所深化犯罪預防宣導，提升民眾自我保護意識。

龔士哲也提醒，暑假期間家長應多關心子女生活與交友情形，協助青少年遠離危險駕車、毒品及其他不良誘惑；同時呼籲民眾提高防詐警覺，遇有可疑訊息務必先查證，避免落入詐騙陷阱。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載
「裸女慢跑」路人看傻眼！　時尚雙胞胎姊妹認了拍片
世界盃冠軍戰免費看！7-11、萊爾富「超過3000門市直播」
快訊／血洗暴跌！外資殺紅眼　改寫史上新高
新竹縣婉拒「承辦今年國慶煙火」
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
沈玉琳爆病後月收五百萬　老婆偷賣車「不知老公活多久」
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹市「閱讀任意門」系列講座開跑　邀民眾透過閱讀跨越時空界線

竹市發布「反毒資源指南」　結合植感療癒陪伴藥癮家庭復元

核三廠+恆基深耕偏鄉20年　7課輔童返鄉當老師延續希望

2026熱氣球嘉年華登場　台東關山警設置機動派出所

屏東榮總升格區域醫院再拚重度急救　達文西手術突破290例

毒油延燒21校中招！台南藍營議員轟食安失能　促增購儀器公布流向

全國科展台南雙捷報　縣市團體獎全國第2、建興國中奪第3

檢察長領軍教你當密探！　檢舉賄選記住「這2個細節」

國軍演習彰化和美交管封路至7／20　詳細範圍一次看

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅　大陸網紅：台灣人太自律

癱瘓幼貓「心心」走過鬼門關　尋找認養人給牠一個家

暑假親子必逛！《動物王國大探險展》從森林一路探索到史前世界

小甜甜涉過失傷害遭起訴　直擊她現身地檢署「全程超乖巧 」

奪命撞擊畫面曝！接體車趕接遺體　半路右轉撞死機車騎士

竹市「閱讀任意門」系列講座開跑　邀民眾透過閱讀跨越時空界線

竹市發布「反毒資源指南」　結合植感療癒陪伴藥癮家庭復元

核三廠+恆基深耕偏鄉20年　7課輔童返鄉當老師延續希望

2026熱氣球嘉年華登場　台東關山警設置機動派出所

屏東榮總升格區域醫院再拚重度急救　達文西手術突破290例

毒油延燒21校中招！台南藍營議員轟食安失能　促增購儀器公布流向

全國科展台南雙捷報　縣市團體獎全國第2、建興國中奪第3

檢察長領軍教你當密探！　檢舉賄選記住「這2個細節」

國軍演習彰化和美交管封路至7／20　詳細範圍一次看

基隆雙層觀光巴士半價夯爆　優惠延長至年底...搶攻秋冬旅遊

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載　網大推：好可愛

跟團「單人不強制併房」引熱議　旅行社澄清：非變相漲價

【廣編】最新泡麵黑馬是它！百搭神器湯底，麻辣燙口味新選擇！

房市降溫卻傷換屋族！交屋自備款暴增　專家籲精準鬆綁二屋房貸

韓美女YTR來台9年終於要辦見面會：屁股會香香的出席

月薪7萬卻月光！他列「每月開銷」超緊繃　網見1項傻了：沒這麼慘

疑未注意車況！國1民雄交流道小貨車追撞前車…女駕駛受傷送醫

網紅葛昀萱生了！　「劉基鴻甜蜜陪產」一家三口合照曝

暑假吹冷氣不花錢！台灣家長激推「3大免費神殿」出門前先買這防曬省破千

竹市「閱讀任意門」系列講座開跑　邀民眾透過閱讀跨越時空界線

舒子晨陪老公復健「熱舞打氣」　他「應援超大聲」XD

地方熱門新聞

避免淪蚊子館！烈嶼旅服中心上梁

拉拉山水蜜桃人氣爆棚　樂天球場開賣首日秒殺

樂天桃猿大溪區民日　黃世杰球場迎神轎、神尊

第33屆靈鷲山水陸空大法會　7/22桃園巨蛋啟建

桃園兒童藝術特展一樣不一樣　探索差異與共融

《大橫峰土地公的故事》　記錄航空城開發土地公搬遷

台南市3人獲教育部卓越特教人員25年深耕、退休後仍續守孩子

國軍演習！彰化和美交管封路至7／20

日本母女行李塞644萬現鈔　高雄機場出境全遭沒入

網紅實測免費機車載客　直呼「坐著就能輕鬆攻頂」

屏東8／7防空演習登場　警籲聽警報立即避難

台中公布癌油流向日正豆漿、平價牛排

番路「嘉有喜柿」路跑即將秒殺　推廣在地優鮮

台南清除3萬公噸石綿廢棄物清運量占全國一半奪第一

更多熱門

相關新聞

陳鏞基引退返鄉台東推益義賣！

陳鏞基引退返鄉台東推益義賣！

「鏞不止步」陳鏞基引退年重返故鄉台東。統一7-ELEVEn獅攜手Yahoo購物推出「鏞不止步」公益義賣活動，除了讓球迷收藏陳鏞基16年職棒生涯的重要回憶，也將實際回饋基層棒球，每售出一組商品，Yahoo購物即捐出200元給原住民族棒球運動發展協會（原棒協），支持偏鄉棒球發展。

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

台東聲景百選　饒慶鈴揭曉得獎名單

2026台東最美星空前進蘭嶼　展現島嶼生活風貌

2026台東最美星空前進蘭嶼　展現島嶼生活風貌

部東醫院楊惠春主任榮獲資深典範獎　饒慶鈴親頒紅榜肯定

部東醫院楊惠春主任榮獲資深典範獎　饒慶鈴親頒紅榜肯定

手機SOS警報引發虛驚　成功警迅速確認民眾平安

手機SOS警報引發虛驚　成功警迅速確認民眾平安

關鍵字：

熱氣球派出所台東

讀者迴響

熱門新聞

給3千萬美元沒用？世界盃最尷尬一戰

許維恩3歲女「廁所拍照誤PO限動」

行動網路受阻演練登場

陽交大宿舍貼滿錫箔紙　竟是殺人教授住所

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

除毛遭性侵！台中壯男擺姿勢拍照…下體「突傳濕熱感」　高院駁回

主動式ETF 6檔慘跌破發行價！00403A爆百萬張大量　00405刷低「跌破8元」

1歲男童送托2天亡　爸媽接電話衝保母家悲認屍

一票人中鏢！去大巨蛋「回家喉嚨劇痛」：真的超級恐怖

台股狂瀉2000點！財經作家「曝進場價位」

小甜甜車禍公開行車紀錄器反擊！　反遭網揪違規

出門3小時「冷氣要不要關？」台電：30分鐘內免關

大便出現「4種狀況」快去看醫生！

快訊／台股崩跌2953點、台積電大跌180元　雙刷史上單日最大跌勢

被動元件散戶逃難潮！4檔觸跌停　國巨一度失守700元

更多

最夯影音

更多
叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場

叫人開會自己不開？苗博雅爆蔣萬安　北市15場食安會缺席11場
阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

阿根廷再度殺入世界盃決賽！　梅西喊話「絕不會讓你們失望」

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

簡舒培自稱索資第一　蔣萬安酸「佛地魔」...兩人怒嗆連議長都抓狂

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西2次神助攻！阿根廷6分鐘奇蹟逆轉　2比1絕殺英格蘭

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

梅西「抱嬰照」19年後成預言！當年小孩變亞馬爾　冠軍賽正面對決

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面