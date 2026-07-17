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西班牙20歲最美公主赴美看世足決賽！　盼重現16年前超萌捧盃時刻

萊昂諾公主4歲時抱起世界盃冠軍獎盃（左圖），如今20歲再度迎來西班牙挑戰冠軍的重要時刻。（翻攝X@Josemn1_）

▲萊昂諾公主4歲時抱起世界盃冠軍獎盃（左圖），如今20歲再度迎來西班牙挑戰冠軍的重要時刻。（翻攝X@Josemn1_）

圖文／鏡週刊

西班牙國家足球隊在2026世界盃四強賽以2比0擊敗法國，睽違16年再度闖進決賽，舉國歡騰。西班牙王室同步釋出全家觀賽的溫馨畫面，國王菲利佩六世（King Felipe VI）、蕾蒂西亞王后（Queen Letizia）、萊昂諾公主（Princess Leonor）和索菲亞公主（Infanta Sofía）一家四口，也將一起前往紐約現場看決賽，期盼重現2010年南非世足奪冠後的慶祝場面。

脫下軍裝陪家人看球？　國王激動跳起、最美公主燦笑畫面曝光？

世界盃15日舉行四強賽，當天王室因萊昂諾公主的軍事訓練，以及在巴塞隆納出席「赫羅納公主獎」活動，無法親自到達拉斯現場。但他們當晚在酒店看轉播，全家人穿上標有姓名與「26」號的西班牙球衣，坐在沙發上看球賽。

2026世足／西班牙20歲最美公主赴美看世足決賽！　盼重現16年前超萌捧盃時刻

▲菲利佩六世（左二）、蕾蒂西亞王后（右二）、萊昂諾公主（左）與索菲亞公主（右）穿上印有姓名與「26」號的西班牙球衣，一起觀看四強賽轉播。（翻攝X@CasaReal）

官方影片中，可見王室一家四口在賽後激動擁抱，菲利佩國王還興奮跳起，被譽為「歐洲最美公主」的萊昂諾也露出燦爛笑容。王室在社群網站發文，感謝國家隊，「謝謝你們讓我們享受這段旅程，加油！」

2026世足／西班牙20歲最美公主赴美看世足決賽！　盼重現16年前超萌捧盃時刻

▲西班牙王室一家在飯店觀看世界盃四強賽轉播，全家穿上客製化球衣為國家隊加油。（翻攝X@CasaReal）

2026世足／西班牙20歲最美公主赴美看世足決賽！　盼重現16年前超萌捧盃時刻

▲菲利佩國王激動振臂歡呼，賽後與女兒萊昂諾相擁慶祝。（翻攝X@CasaReal）

綜合西班牙媒體《El Mundo》《HOLA》《El Independiente》和王室官方消息，薩蘇埃拉宮已確認，王室一家將在決賽前抵達美國。菲利佩國王早前受訪就暗示「我們正在安排」，如今全家確定同行，更增添話題性。決賽將於當地時間19日在紐澤西舉行，西班牙將與阿根廷爭冠。

4歲捧起世界盃成經典？　20歲最美公主有望再創歷史？

這次王室全家出動，讓人聯想到2010年西班牙在南非世足奪冠後的經典時刻。當時年僅4歲的萊昂諾公主和3歲的索菲亞公主，在馬德里薩蘇埃拉宮接待冠軍球隊時，在時任隊長、西班牙傳奇守門員卡西利亞斯（Iker Casillas）的協助下觸摸、捧起世界盃，畫面溫馨可愛，至今仍是球迷津津樂道的回憶。

王室這次前往紐約，無疑就是希望若西班牙奪冠，能讓如今已20歲的萊昂諾公主和妹妹再度與獎盃同框，創造新一代的歷史畫面。

2026世足／西班牙20歲最美公主赴美看世足決賽！　盼重現16年前超萌捧盃時刻

▲2010年，年僅4歲的萊昂諾公主抱起世界盃冠軍獎盃，燦爛笑容成為西班牙球迷心中的經典畫面。（翻攝josegegundez IG）

2026世足／西班牙20歲最美公主赴美看世足決賽！　盼重現16年前超萌捧盃時刻

▲2010年西班牙奪得世界盃冠軍後，4歲的萊昂諾公主（左）與3歲的妹妹索菲亞公主（右）近距離接觸大力神盃。（翻攝josegegundez IG）

此外，菲利佩國王是西班牙足球的忠實支持者，曾多次親赴現場為球隊打氣。這次全家同行不只提升球隊士氣，也象徵王室與國家隊的緊密連結。而萊昂諾近日才結束3年的軍事訓練，持續投入公共事務，這次能與家人一起觀賽，也讓人看到她作為王儲親民的一面。

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