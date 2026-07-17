陸男大生狀告海航班機提早起飛　自己蒐證寫萬字狀紙讓法務決定和解

▲海南航空。（圖／翻攝新浪網）

記者魏有德／綜合報導

廣東金融學院19歲學生胡棟誠因海南航空將班機起飛時間提前10分鐘，卻以未達15分鐘門檻拒絕免費退改票，遂向法院提告並要求確認相關格式條款無效。他自行蒐集27份證據、撰寫逾萬字訴辯狀，還找同學模擬開庭，最終，海航決定修改運輸條款，刪除「提前超過15分鐘」限制，並支付103.84元（人民幣，下同）住宿費，雙方達成和解。

《中國新聞周刊》報導，官司源自一次航班變動。4月初，胡棟誠計劃從深圳飛往呼和浩特，起飛前幾天，他收到海南航空通知，航班時刻將向前調整10分鐘，提前到早上7點30分起飛。

航班時間提前後，停止報到及登機時間也隨之提前，胡棟誠原本搭乘首班地鐵前往機場或來不及，便先後要求免費退改票，以及由航空公司負擔搭車或提前住宿費用，均遭海南航空拒絕。海航依大陸《國內運輸總條件》表示，只有航班提前超過15分鐘，旅客才能免費退改票。

胡棟誠隨後向深圳市寶安區人民法院提告，要求海航賠償他提前一晚入住機場附近飯店的103.84元費用，並確認運輸條件中相關格式條款無效。他表示，相較於住宿費，促使航空公司修改條款才是核心訴求。

為準備可能到來的開庭，胡棟誠與兩名就讀法律專業的同學整理27份證據，包括消費紀錄、前往機場所需時間、民航相關規定及其他航空公司的運輸條款，並完成逾萬字訴辯狀，3人甚至還借用校內場地模擬開庭，由兩名同學扮演海航法務，另有十多名學生旁聽。

胡棟誠與海航兩名法務人員6月初前往在法院調解。海航方面表示，設置15分鐘門檻，是為避免部分票務代理利用航班時間異動退票，再購買低價機票賺取差價，對此，胡棟誠則認為，不應將防範票務代理的風險轉嫁給一般旅客。

海航隨後表示，已決定修改運輸條件。該公司官網7月10日生效的新版《國內運輸總條件》顯示，航班出港時間提前時，旅客均可辦理非自願變更或退票，原有「提前超過15分鐘」限制已被刪除。

雙方目前仍在討論以撤訴或簽署調解書方式結束案件，海航也已將住宿費支付給胡棟誠，至於50元訴訟費是否由海航負擔，仍待法院協調。

胡棟誠強調，提告並非只為百餘元住宿費，而是擔心自己及其他旅客日後再遇到類似情況，50元訴訟費花得也很值得，過程中除學會撰寫訴狀、舉證及質證，也實際參與法院調解，並與航空公司主管討論數小時。