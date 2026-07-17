無照男酒駕騎車遭攔跳車跑了！逃120米被逮　恐吞13萬罰單

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子昨（16）日晚上酒後騎車違規遭桃園警方員警攔檢，但謝男拒檢且高速逃逸，線上警力圍捕時更棄車逃逸，但最後仍被支援警力圍捕制伏。經實施檢測，謝男酒測值高達每公升0.54毫克已嚴重超標，謝男還無照駕駛、與逃逸期間多項違規，最高可處新臺幣13萬餘元罰鍰並吊扣機車，員警告知其違規事項後，謝男則悔不當初，警方訊後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市謝姓男子昨晚酒後騎車違規遭攔檢後高速逃逸，線上警力圍捕時卻棄車逃逸，員警自後追趕。（圖／桃園警分局提供）

桃園警分局指出，昨日晚上8時8分許，武陵派出所員警巡邏時，在三民路二段發現一名機車騎士變換車道未依規定使用方向燈，立即進行攔檢取締，但41歲的謝姓騎士拒絕配合還高速逃逸，員警呼叫線上支援警力協助圍捕，最後在三民路三段、民權路口將謝男攔下，但謝男卻棄車逃逸，甚至不顧危險跨越馬路狂奔。

▲桃園市謝姓男子昨晚酒後騎車違規遭攔檢後高速逃逸，警力圍捕到案。（圖／桃園警分局提供）

員警尾隨追緝並呼叫支援，雙方追逐約120公尺後，謝男體力不支被員警壓制逮捕，經實施酒測，謝男酒測值高達每公升0.54毫克，已嚴重超標。此外，謝男還被查出無照駕駛、酒駕，逃逸期間闖紅燈、逆向行駛等多項違規，最高可處新臺幣13萬餘元罰鍰，並須吊扣機車，員警其違規事項後，謝男當場傻住。

桃園警分局呼籲，酒駕毒駕等危險駕駛行為嚴重戕害民眾生命安全，警方將持續加強取締，籲請民眾勿以身試法，導致身陷囹圄。

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