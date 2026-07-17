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萬家福、樂家康限時「香蕉買1送1」　大全聯「蘋果1元起」

▲▼萬家福、樂家康香蕉「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

▲萬家福、樂家康香蕉限時「買1袋，送1袋」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

周末量販超市生鮮優惠，萬家福量販、樂家康超市7月18日至19日，祭出履歷驗證香蕉2入輕巧包「買1袋，送1袋」，全台限量1萬袋。全聯、大全聯也因應世界足球賽冠軍戰推出多項優惠，其中足球爭霸戰布蕾特價99元，PX Pay會員領券還能以「1元買富士蘋果」。

▲▼萬家福、樂家康香蕉「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

▲履歷驗證香蕉換包裝，萬家福、樂家康限時2天輕巧包「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

★萬家福、樂家康「香蕉買1送1」

台灣有「香蕉王國」之稱，農糧署攜手台灣香蕉產業策略聯盟，推出「蕉傲之島」系列活動，同步發表全新履歷驗證香蕉包裝，提升產品辨識度。7月18日至19日於全台萬家福量販、樂家康超市，推出履歷驗證香蕉2入輕巧包「買1送1」，全台限量1萬袋，售完為止。

▲▼萬家福、樂家康香蕉「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

▲萬家福、樂家康與農糧署合作，推出「蕉傲之島登島計畫」活動。（圖／記者林育綾攝）

此外，即日起至8月17日，在萬家福指定量販門市（內湖、內壢、西屯、青海、經國、中原）推出「蕉傲之島登島計畫」，民眾可透過集章互動及「香蕉機密檔案」冷知識小卡認識台灣香蕉。8月15日至16日再推出滿額贈活動，贈送「香蕉主題手提購物袋」，全台限量5000個，送完為止。

同時也與中職合作，在7月18日、19日「2026中華職棒明星對抗賽」，只要球迷買門票進場，就可以獲得一根香蕉，希望邀請中職粉絲支持國產香蕉。

▼7月18日、19日中職明星賽，買票入場就送香蕉。（圖／記者林育綾攝）

▲▼萬家福、樂家康香蕉「買1送1」。（圖／記者林育綾攝）

★全聯、大全聯「生鮮甜點優惠」

迎接世界足球賽冠軍戰，全聯7月18日至7月20日推出多項優惠。其中「足球爭霸戰布蕾」原價129元，特價99元，現省30元；「大理石蜂蜜蛋糕」原價69元，特價49元，現省20元。

▲▼全聯、大全聯優惠。（圖／業者提供）

▲全聯「足球爭霸戰布蕾」原價129元，特價99元。（圖／業者提供）

生鮮方面，「紅蘿蔔（產銷履歷，約600g）」原價45元，特價29元；「美國空運藍莓（大盒，約310g）」原價219元，特價199元；「白刺蝦（大，250g）」原價128元，特價99元；「豬胛心肉塊」每100公克原價34元，特價26元；「藜麥毛豆（約130g）」3包115元。

▲▼全聯、大全聯優惠。（圖／業者提供）

▲▼全聯及大全聯生鮮、甜點優惠。（圖／業者提供）

▲▼全聯、大全聯優惠。（圖／業者提供）

大全聯7月17日至7月20日同步祭出量販優惠，「泰國白蝦仁（600g）」原價399元，特價288元；「國產雞棒棒腿（大包裝）」每台斤原價137.4元，特價108元；「新鮮豬絞肉（大包裝）」每台斤原價188.4元，特價141元；「本草豬特選里肌肉塊」每台斤原價426元，特價354元。

另外，PX Pay會員7月17日至7月20日於APP領取福利券後，可享「紐西蘭富士蘋果每顆1元」、「台灣小地瓜每袋20元」及「紅蘿蔔每包10元」優惠，每款限量2萬份，福利券數量有限、領完為止。

★愛買限時「9元銅板價」

愛買永和店迎接30周年慶，7月18日、19日祭出限時「9元銅板價」，包括馬鈴薯、炸雞翅、濾水網、可樂果及紅標米酒等指定商品，每項只要9元，每項限量100組，售完為止。

▲▼愛買永和店迎接30周年慶，7月18日、19日多項商品祭出限時「9元銅板價」（圖／業者提供）。

▲愛買永和店30周年慶，7月18日、19日多項商品祭出限時「9元銅板價」。（圖／業者提供）

此外，7月19日及7月26日，APP會員於永和店單筆消費滿1000元，可獲贈9折電子現金抵用券，單筆最高回饋300元，每人每卡限兌換1次，適合把握周年慶補貨。

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