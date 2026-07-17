藍725凱道大會傍晚登場　鄭麗文：蔣萬安來之前大家就有共同想法

記者蘇靖宸／台北報導

針對中聯油脂致癌油案，台北市長蔣萬安今（17日）號召民眾725上凱道抗議，訴求總統賴清德要道歉，行政院長卓榮泰要下臺。對此，國民黨主席鄭麗文表示，該場「我是人，我反毒台」大會由國民黨中央主辦，從傍晚5時開始集結，晚上6時正式開始到晚上8時止，邀請在野力量共同發出怒吼，要求民進黨站出來面對問題，「還我們一個安全的餐桌」。鄭麗文強調，在蔣萬安還沒來（拜會）前，大家都有共同想法跟方向，而蔣非常積極，今天非常順利跟快速地討論具體規劃、借場地，她非常感謝。

▲國民黨主席鄭麗文17日召開「我是人，我反毒台」集會遊行記者會。（圖／記者許靖騏攝）

蔣萬安17日中午到立法院依序拜會民眾黨團、國民黨團後，再到國民黨中央與鄭麗文會面，接著透過臉書表示，「7月25日，和我們一起站上凱道，大聲喊出我們對食安的訴求：食安就是國安，賴清德要道歉，卓榮泰要下臺」。

鄭麗文隨即與秘書長李乾龍於下午2時半召開 「我是人，我反毒台」集會遊行記者會。鄭麗文表示，食安風波不斷延燒，政府不但不能有效控制風暴擴大，更惡劣的是在過程中想要算計地方政府。民進黨執政從福島核食、萊豬、毒雞蛋、毒馬鈴薯、毒蘋果到今天致癌毒油，人民食安完全被暴露在風險下，結果政府至今不負責任，傲慢無禮且失能、無能，「政府逼我們吃毒油，就是逼我們上街頭」。

鄭麗文說，蔣萬安今親自拜會國民黨黨團，大家所有心聲跟憤怒都一致，所以黨中央決定，7月25日國民黨全代會後，所有黨代表傍晚一起前往凱道，在凱道舉辦「我是人，我反毒台」大會，共同發出怒吼，要求民進黨站出來面對問題，該下台要下台，該道歉要道歉，「還我們一個安全的餐桌」。

時間及其他規劃上，鄭麗文指出，該場大會由國民黨中央主辦，從傍晚5時開始集結，晚上6時正式開始到晚上8時止， 因為最近這段時間，來自各界不同聲音，包括黨中央、中央委員、黨團，以及她到各縣市時，人民認為這件事非常嚴重，要求幫忙把關。對於預估能號召多少人？鄭麗文說，她相信民氣可用，除黨員外，執政縣市首長、候選人、立院黨團外，也會邀請民眾黨朋友跟代表及相關專家學者，希所有在野力量，人民不分黨派，共同為食安出來發聲。

鄭麗文強調，蔣萬安今天有跟中央黨部聯繫，所以中午時趕緊拜會黨團及中央黨部，而蔣萬安的想法跟期待，當然就是國民黨共同的想法跟期待，畢竟有來自各地方有同樣聲音跟反映，稍早在黨團時，大家也看到這是有高度共識，所以在蔣還沒來前，大家都有共同想法跟方向，而蔣非常積極，今天非常順利跟快速地討論具體規劃、借場地，她非常感謝。