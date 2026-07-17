郵局推「指定聯絡人」防高齡保戶被騙　借款、解約先通知家屬

▲中華郵政副總蔡文慶。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

為避免高齡壽險保戶遭詐騙，中華郵政今年3月14日起推出壽險「指定聯絡人」服務，滿65歲以上保戶辦理保單借款、部分提領、終止契約等高風險業務時，郵局將主動聯繫「指定聯絡人」，透過家屬即時關懷，降低長者遭詐騙風險，迄今已有93人申請。

中華郵政副總蔡文慶表示，「指定聯絡人」服務採臨櫃申請，凡年滿65歲的壽險要保人，可以視自身需求指定1名聯絡人，申請人須攜帶雙方國民身分證至各地郵局辦理。

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其中指定聯絡人限定配偶、父母、子女、祖孫、兄弟姊妹等親屬，並須提供手機號碼，以利後續通知；若日後更換指定聯絡人，將依最新申請資料辦理，原則上不另行通知原指定聯絡人，但特殊情況仍可能提醒。

蔡文慶指出，為避免年滿65歲高齡壽險要保人遭詐騙，一旦辦理保單借款、部分提領、終止契約或開啟保單非臨櫃借款功能等高風險業務時，郵局都會主動致電指定聯絡人，並同步發送簡訊，請家屬關懷要保人，確認是否符合要保人需求，希望發揮勸阻效果，達到降低遭詐騙風險的效果。

蔡文慶說明，若無法聯繫到指定聯絡人，仍會尊重要保人的決定；若指定聯絡人與要保人意見不同，將先請雙方溝通協調，若仍有明顯歧見，最後仍以要保人的意願為主。

他表示，這項服務自3月14日上路以來，截至目前已有93人申請，凡65歲以上民眾到郵局辦理業務時，窗口也會主動介紹該服務，有需求可隨時提出申請。這項措施屬於高齡保護政策，並非強制辦理，目前其他大型保險公司也陸續推出類似措施。

根據統計，目前中華郵政壽險65歲以上保戶約17.8萬件，近年尚未發生壽險詐騙案件，已申請「指定聯絡人」服務的93人，迄今未發生與聯絡人意見分歧等狀況。

至於未來是否擴大適用至儲金帳戶，蔡文慶表示，目前中華郵政已針對約2,000多萬戶儲金帳戶，也已推動多項防詐措施，現階段沒有規劃將指定聯絡人制度擴及儲金帳戶；若未來金管會或相關法令有新規定，中華郵政將配合辦理。