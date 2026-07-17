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屏東榮總升格區域醫院再拚重度急救　達文西手術突破290例

▲屏東榮總重症與精準醫療成果發表。（圖／屏東榮總提供）

▲屏東榮總重症與精準醫療成果發表。（圖／屏東榮總提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東榮民總醫院開院邁入第4年，16日發表醫療成果，不僅今年正式升格區域醫院，更宣布年底將申請中度高危險妊娠及新生兒緊急醫療照護資格，明年挑戰重度急救責任醫院。同時院方已完成超過290例達文西機器手臂手術，急重症、婦幼及精準醫療量能全面升級，打造南台灣重要醫療據點。

▲屏東榮總重症與精準醫療成果發表。（圖／屏東榮總提供）

屏東榮總林瑞祥院長表示，開院三年多以來，在屏東縣政府大力協助、國軍退除役官兵輔導委員會政策支持及歷任院長、全體醫療團隊共同努力下，屏東榮總從無到有、由基礎建置逐步邁向專業深化，持續強化急重症處置能力與專科特色發展，並於民國114年通過醫院評鑑，115年正式升格為區域醫院。這不僅是醫院發展的重要里程碑，也象徵屏東榮總在區域醫療責任、醫療品質與急重症照護量能上，邁入新的階段。屏東榮總計畫年底申請中度高危險妊娠及新生兒緊急醫療照護篇章，並預計明年申請成為重度急救責任醫院，建立急重症處置與專科特色發展之醫療體系，持續提升在地醫療可近性，逐步成為南臺灣重要醫療據點。

本次醫療成果發表會聚焦三大核心發展成果。首先，在全方位醫療量能建構方面，醫院已建置完善心導管醫療服務，可即時處置急性心肌梗塞等重大心血管疾病，有效提升黃金時間內救治成功率，強化區域急重症醫療防護網。其次，在守護婦幼生命線方面，持續提升婦兒急診照護品質與醫療韌性，強化孕產婦與新生兒急重症照護能力，補足屏東地區婦幼醫療量能，提供更安全、即時且可靠的醫療服務。第三，推動精準醫療與微創手術發展。屏東榮總擁有領先的醫療設備，開院之初即引進屏東第一台達文西機器手臂，持續拓展跨專科應用，至今已累積完成超過290例達文西手術。透過微創與高精準技術，不僅提升手術品質與病人預後，也提高整體醫療效率與民眾就醫可近性，讓屏東鄉親在地就能享有先進的精準醫療服務。

屏東榮總指出，這些成果不只是醫療設備與技術的提升，更是醫療團隊跨專業整合、臨床經驗累積與持續精進的具體展現。從急重症照護、婦幼醫療到精準微創手術，屏東榮總正逐步建構更完整、更即時、更具韌性的區域醫療體系，讓屏東醫療服務不僅「跟上需求」，更朝向高品質、高效率與高可近性的方向持續升級。

未來，屏東榮總將持續深化重症照護量能，推動智慧醫療與精準醫療發展，並強化區域醫療合作，為榮民、榮眷及在地民眾提供更優質且完善的醫療服務，朝向「南臺灣醫療重鎮」目標邁進。以實際行動展現榮民醫療體系深耕在地、創新升級的決心，與屏東共同啟動醫療進步的新里程。

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