「裸女慢跑」路人看傻眼！　時尚雙胞胎姊妹認了拍片

▲2名女子「裸體」在街上慢跑的影片引發熱議。（圖／翻攝IG）



記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯上演驚人一幕，2名年輕女子竟在街頭「全裸」慢跑，相關畫面被上傳社群媒體後引發熱議，原來是一場精心策劃的時尚品牌宣傳。

裸女慢跑？竟是膚色緊身衣

Instagram帳號「Influencers in the Wild」轉發影片顯示，2名女子在洛杉磯市中心的人行道上慢跑，但她們身上幾乎一絲不掛，除了襪子與運動鞋之外，身上什麼也沒穿。該帳號揶揄道，這真是「洛杉磯普通的一天」。

這段影片在數小時內湧入數萬個讚，人們紛紛猜測究竟怎麼回事，但很快就有眼尖網友發現，女子們並非裸體，而是穿著「膚色緊身衣」。

更有樂迷指出，此舉似乎是在致敬1990年代搖滾天團「眨眼182」（Blink-182）經典歌曲「What's My Age Again?」的MV，內容包括3名樂團成員一絲不掛，在洛杉磯街頭慢跑。

女主角現身 時尚短片惹議

隨著討論熱度延燒，事件主角終於現身。來自俄羅斯的雙胞胎時尚設計師達莉亞（Daria Vasilieva）與瑪利亞（Maria Vasilieva）證實，她們是在為自家品牌最新系列拍攝宣傳影片。

「Daria Y Maria」以改造復古球衣與帽T聞名，近期推出2026年世界盃系列，將球衣重新設計成洋裝款式。2人接著還在品牌官方帳號上傳打了馬賽克的幕後花絮，並預告「完整影片本週上線」。

反應兩極 網友批雙標

不過，網友對這波宣傳反應兩極。有人批評，「她們在破壞基本道德和禮貌」、「社會怎麼墮落至此？令人難以置信，太難過了。」

但也有人認為，這種評論根本就是雙重標準，因為當年「眨眼182」的男性成員們做了完全相同的事情，就奉為前衛表現而永久銘記，如今這些年輕女性創業家卻被批評「只想要博取關注」。