日本妹來台大解放「連7天素顏」　大票人秒懂：一出門就崩壞

▲日本妹來台，笑曝一週都沒化妝。（示意圖／非新聞當事人／記者黃克翔攝）

記者劉維榛／綜合報導

對不少女性來說，化妝是日常儀式！一名日本女網友表示，來台後發現台灣女性普遍較少化妝，自己也逐漸減少上妝，如今整整一週都沒化妝。貼文曝光後，許多人直言，台灣天氣悶熱潮濕，妝容一出門就容易崩壞，乾脆只擦防曬；還有人笑稱「薪水決定我要不要化妝」。

一名日本女網友在Threads分享，自己觀察到台灣女性通常比較不化妝，因此也受到影響，慢慢減少化妝次數，「現在我一週七天都不化妝。」簡短發言引發不少台灣網友共鳴，有人坦言，台灣天氣實在太熱，連標榜清爽的防曬乳擦上臉後，仍會感覺黏膩不舒服，因此更習慣撐防曬傘，避免臉上疊擦太多產品。

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不少上班族也現身分享日常，「我是做高階管理的工作，我也不太化妝」、「這種天氣，我只能做到擦防曬，好好保護皮膚」、「我是睡到最後一刻才出門的人，會早起化妝的人真的很厲害耶」、「除了跟朋友出去玩，其他時間我都只有塗防曬」、「想化妝就畫，不想要就不要，在不影響其他人的情況下，讓自己開心，這就是台灣人的禮貌」、「薪水決定我要不要化妝上班」。

熱到爆！連日本人都投降：眼鏡口罩=完妝



留言區也釣出其他日本網友回應，認為台灣夏天過於炎熱，「一出門，我的妝就完全崩壞了」、「眼鏡+口罩=妝容完成，所以化妝似乎沒有意義」。