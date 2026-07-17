「農機不算車」灌3罐啤酒開去田裡...撞屋毀車　耕耘機被吊拖

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣溪湖鎮日前發生一起罕見的耕耘機酒駕案，63歲陳姓男子中午喝了3罐啤酒後，駕駛大型農用耕耘機準備前往田裡工作，途中不慎擦撞路邊停放轎車，警方到場酒測值達每公升0.25毫克，當場依公共危險罪嫌移送法辦， 陳男一度認為「農機不算車」，沒想到耕耘機也遭拖走查扣，損失慘重，罕見畫面曝光引發民眾熱議。

▲耕耘機駕駛酒駕撞破轎車後照鏡。（圖／翻攝自Threads／@a9686300）



這起事故發生在14日下午1時許，陳男於中午用餐時與前雇主飲用3罐啤酒，隨後駕駛耕耘機上路，行經溪湖鎮彰水路加油後右轉鎮安路，準備前往附近農田作業。不料在狹小巷弄內，耕耘機先是碰撞民宅，又擦撞一輛停放在路邊的轎車，造成該車後視鏡毀損。

▲轎車右側後照鏡遭耕耘機撞破一個大洞。（圖／翻攝自Threads／@a9686300）

屋主聽聞撞擊聲響外出查看，立即報警處理。溪湖警分局媽厝派出所員警到場後，聞到陳男身上散發酒味，經實施酒測，數值達每公升0.25毫克，已涉犯公共危險罪。

陳男向警方供稱，以為農用機械不屬於一般車輛，酒後駕駛「不會有事」，沒想到才上路不久就發生事故。警方調查發現，該輛耕耘機雖已領有牌照，卻未依規定懸掛，除將陳男依公共危險罪嫌移送地檢偵辦外，另依道路交通管理處罰條例舉發，最高可裁處3萬6千元罰鍰，耕耘機也當場遭扣押，由拖吊車載離現場。

▲駕駛酒測車飆。（圖／民眾提供）

溪湖分局呼籲，只要酒後駕駛動力交通工具，不論是汽車、機車、慢車或農用機械，只要酒測值超標即涉犯公共危險罪，民眾切勿心存僥倖。警方強調，酒後駕車害人害己，應確實遵守「酒後不開車」原則，確保自身與他人安全。