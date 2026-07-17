癌油竄全台政府失能　黃國昌：725上街讓民進黨聽見人民憤怒

▲民眾黨主席黃國昌與台北市長蔣萬安會面。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）



記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油事件延燒。台北市長蔣萬安今（17日）重砲開轟民進黨政府，並號召民眾上街。蔣萬安上午到立法院拜會黨團前，也先到民眾黨團與民眾黨主席黃國昌交換意見。黃國昌說，他與蔣萬安有共同的結論，「既然民進黨政府不願負責、不肯面對民意，我們必須站出來，替人民發聲」，725一起上凱道，讓民進黨政府聽見人民的憤怒。

黃國昌說，癌油流竄全台，民進黨政府從蓋牌、下架標準一改再改、到資訊混亂甩鍋地方，這個政府已經徹底失能。當人民對執政黨失去信心時，在野黨不能讓人民失望，責無旁貸共同捍衛人民食安。

黃國昌表示，早上他與蔣萬安市長針對持續擴大的食安危機交換意見，討論中央失能之下，在野力量還能為人民做些什麼，「我們有共同的結論：既然民進黨政府不願負責、不肯面對民意，我們必須站出來，替人民發聲」。

黃國昌說，民眾黨將在立法院持續追究政治責任，要求中央完整公布流向、徹查責任、給人民交代，同時結合地方政府與民間力量，讓全民的怒吼被聽見。

黃國昌也邀請所有台灣人民，725一起上凱道，讓民進黨政府聽見人民的憤怒，學會對人民謙卑。