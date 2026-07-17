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公共工程爆弊案！基隆市府出手了　區長科長調職...僱員解聘

▲基隆公共工程爆行賄綁標！區長、科長調離現職。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲公共工程爆行賄綁標！基隆市政府召開記者會說明。基隆市府政風處長李國正（左1）、市府法制及勞動處長劉邦繡（左2）、市府人事處長林燕菲（右1）、市府副發言人吳禹辰（右1）。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地檢署偵辦基隆市政府公共工程涉嫌圍標、綁標及行賄弊案，基隆地方法院昨天（16）日晚間裁定國民黨基隆市議員曾紀嚴等5人收押禁見。其中基隆市府工務處公用事業科長顧勝璿、採購中心約僱人員楊鴻祺2人遭收押禁見，中正區長傅俊昇則以20萬元交保。基隆市政府今天（17日）宣布相關職務調整，楊鴻祺予以解僱，顧勝璿及傅俊昇則調離現職。

基隆地檢署偵辦這起公共工程弊案，日前指揮廉政署、法務部調查局北部地區機動工作站及基隆市調查站同步搜索、約談，共約談17名被告及7名證人，全案疑涉公共工程圍標、綁標及行賄，案情牽連甚廣。

基隆地方法院昨晚裁定，國民黨基隆市議員曾紀嚴等5人收押禁見，其餘涉案人則分別以10萬元至50萬元不等交保。其中公務員部分，工務處公用事業科長顧勝璿、採購中心約僱人員楊鴻祺遭收押禁見，中正區長傅俊昇20萬元交保。

基隆市政府今天公布涉案人員職務調整結果，傅俊昇調離中正區長職務，改調市府技正；顧勝璿調離工務處公用事業科長職務，改調市府專員；採購中心約僱人員楊鴻祺則予以解僱。

市府表示，除立即完成職務調整外，也將啟動行政調查及懲處程序，視涉案人員違失及違法情節，依《公務人員考績法》等相關法規，從嚴追究行政責任，並全力配合司法機關偵辦，協助儘速釐清案情。

市府重申，對貪腐秉持「零容忍」立場，絕不允許公務員利用職務之便收受賄賂，或與廠商勾結從事不法行為。未來將以本案為借鏡，從風險管理角度全面檢討各項採購及工程管理機制，加強廉政宣導與防弊措施，防止類似案件再次發生。

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