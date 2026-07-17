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檢察長領軍教你當密探！　檢舉賄選記住「這2個細節」

▲▼ 科技查賄、全民佈雷！嘉義地檢署攜手多單位強勢宣誓反賄 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 科技查賄、全民佈雷！嘉義地檢署攜手多單位強勢宣誓反賄 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為捍衛民主選舉的公正與純潔，嘉義地方檢察署於今（17）日集結地方警、調、廉政及移民署專勤隊等各單位首長，共同舉辦反賄選記者會，隆重宣誓「科技查賄，全民佈雷」的嚴密查賄決心。會中除公布目前最新的賄選查緝成果外，更特別邀請「大心戲坊」帶來精采的歌仔戲表演，透過寓教於樂的方式向市民宣導反賄選觀念及檢舉專線，場面熱烈。

▲▼ 科技查賄、全民佈雷！嘉義地檢署攜手多單位強勢宣誓反賄 。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義地檢署檢察長蔡宗熙於會中公布首波查緝成果，目前今年底選舉已分案偵辦之案件共計：「選他」案29件、「選察（情資）」案6件，以及「選偵」案5件。

▲▼ 科技查賄、全民佈雷！嘉義地檢署攜手多單位強勢宣誓反賄 。（圖／記者翁伊森攝）

蔡宗熙強調，嘉地檢維護選風絕非口號。回顧民國111年的查察賄選成效，嘉義地檢署交出了極具威懾力的亮眼成績單：

提起公訴： 232件

聲請簡易判決處刑： 7件

提起當選無效之訴： 13件

確定當選無效： 11件

核發檢舉獎金： 已核發高達新臺幣 568萬1,250元

這些確鑿的司法數據，充分展現檢方對於買票、賣票行為「絕不姑息、辦到底」的強硬態度。

▲▼ 科技查賄、全民佈雷！嘉義地檢署攜手多單位強勢宣誓反賄 。（圖／記者翁伊森攝）

蔡宗熙指出，今年查賄戰術與時俱進，重點部署四大科技防線：嚴防境外資金與勢力滲透、嚴厲打擊傳統及網路選舉賭盤、反制AI深偽不法假訊息，以及加強查緝「幽靈人口」與傳統賄選。檢方將透過「全民佈雷」的方式，深入地方各角落，搜集最前線的賄選情資。

為了讓反賄選觀念深入基層，記者會特別邀請「大心戲坊」劇團，將嚴肅的反賄選、查賄宣導融於傳統歌仔戲表演中，現場掌聲不斷。演員們在戲曲中精妙地融入反賄資訊，呼籲長輩們千萬不要為了蠅頭小利以身試法，並積極宣導撥打檢舉專線。

▲▼ 科技查賄、全民佈雷！嘉義地檢署攜手多單位強勢宣誓反賄 。（圖／記者翁伊森攝）

蔡宗熙最後呼籲，選民是查賄最強大的基石。他特別傳授精準檢舉的訣竅：民眾若發現賄選情事，請務必幫忙記清楚「收到錢（或接受招待）的確切時間與地點」。精準的時地資訊有助於檢警迅速調閱關鍵監視器、比對軌跡並建立客觀證據，這將大幅提升起訴與定罪率。

嘉義地檢署呼籲民眾，若發現任何賄選情資，請即刻拨打反賄選檢舉專線：0800-024-099 撥通後按 4。檢方將對檢舉人身分絕對保密，並備有豐厚獎金，邀請全民一起用行動守護乾淨、乾淨的幸福嘉義。

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