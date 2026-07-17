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怒噴在野無人機條例版本　賴清德斥：別把國軍困立院浪費時間

▲▼總統賴清德視導國家中山科學研究院航空研究所無人機發展現況。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德視導國家中山科學研究院航空研究所無人機發展現況。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前提出2100億無人機特別條例，但立法院藍白都自提版本，並主張回歸年度預算編列並以經濟部為主管機關。對此，總統賴清德今（17日）到中科院視導無人機發展時，罕見動怒，直言國防部需要的經費、該做的主管機關，在野黨都不給；賴直言，非常希望立法院能支持國家，「讓國防部從部長到每一個幹部、士兵，都能在崗位上繼續奮鬥，不應該把他們困在立法院裡面浪費時間」。

賴清德表示，近年來中國對台灣的文攻武嚇，對內的統戰滲透以及跨境鎮壓越來越強烈，「為了展現守護國家以及維護台海穩定、印太和平的決心，我們必須要響應國際號召，集體防禦、責任分攤的工作」，因此之前，國防部特別編列特別預算分8年期總經費1.25兆，送到立法院審議。

但賴清德說，很可惜，立法院只通過7800億預算，這預算光向美國採購武器都不夠；更何況，刪減了4700億包括國際合作、委辦還有自主研發、國防產業的推動，其中最重要當然是無人機整筆都刪掉。

「但是我們從俄烏戰爭或是以哈衝突甚至目前美國跟伊朗的戰事來看，無人機在戰場上是最重要，可以說是不對稱戰力價值的代表性武器。」賴清德表示，因此行政院沒有放棄，也感謝國防部顧部長率領同仁，再提出無人機特別條例總經費2100億，其他的2、3000億我們會分別編列再追加預算以及明年度年度預算，補足立法院之前所刪除的4700億預算。

「可惜的是，我們又再看到在野黨還是沒有支持無人機的發展。」賴清德說，不少立法院在野黨提出無人機條例，主管機關竟然是經濟部，不是國防部。一如顧部長在立法院備詢時清楚說到，買米的錢跟買油的錢不能混為一談，這筆預算是要買國防部所需的軍用無人機之用，但是立法院的所謂無人機產業發展條例，是編在經濟部，是經濟部主導，未來也只能做商用民用，這並不符合我國建軍需求。

賴清德強調，國防部跟經濟部負責的部分不同，經濟部是負責產業扶植，也就是要打造產業鏈，協助國防部所需要的無人機生產製造。經濟部打造產業鏈的經費，行政院已經給經濟部了，6年期的計劃總共442億，不需要在野黨額外再給經濟部經費。

「現在國防部需要的經費不給，國防部應該做主管機關不給，卻特別提一個條例要由經濟部主管，經費要給經濟部。」賴清德強調，國防部跟經濟部是不同單位、不同執掌，不能混為一談，國防部需要的經費跟經濟部需要的也不能混為一談。

賴清德直言，「我非常希望，立法院能支持國家，讓國防部從部長到每一個幹部、士兵，都能在崗位上繼續奮鬥，不應該把他們困在立法院裡面浪費時間」。

賴清德說，剛剛看到中研院研發的成果，他非常感佩，台灣無人機的技術跟國際同步。特別是國安會、國防部及海委會跟內政部兩個準國安單位，還有行政院其他相關部會，還有透過國際交流，國防部已經建立一個完整的無人機作戰圖像，中科院、工研院、資策會、大學的學研單位、卓越無人機海外聯盟，都已經就位，「換句話說，萬事皆已具備，只欠東風」。

賴清德強調，如果立法院支持國防部、支持行政院、支持國家來打造無人機的攻防系統，「我可以跟國人保證，我有信心守護國家安全，維護印太的和平跟穩定」。他喊話在野黨，政黨攻防、競爭難免，但國家利益、人民生命財產安全，不可以拿來當政治鬥爭的籌碼。

「看到顧立雄和國防部同仁，一次又一次到立法院會、委員會或私下到立委辦公室說明，他看了內心非常不捨。」賴清德感嘆，這些無謂的動作其實都可以免除，省下來的時間跟精力，應該讓部長跟各級將領、國軍弟兄在自己的崗位上，該訓練訓練、該發揮戰力就應該要讓他們發揮力量。

賴清德表示，今天特別來到中科院向國人報告，敬請國人能夠支持政府守衛國家安全、保護印太和平穩定的決心，政府有信心也有把握，只要立法院國防特別預算能夠通過，可以迅速就位。

「預算應該是要用特別預算而非年度預算。」賴清德說，因為國防建軍備戰需要穩定、長年期的國家經費，過往在台灣建軍備戰所編的經費，也常常是沿例使用特別預算，不可以現在硬要改為年度預算。

▲▼總統賴清德視導國家中山科學研究院航空研究所無人機發展現況。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德致詞。（圖／總統府提供）

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