婦先遭投資詐騙「再遇愛情騙子」　中壢警急攔包裹保住她30萬

▲桃園市7旬婦掉愛情陷阱前往超商欲寄30萬元現金包裹。（圖／中壢警分局提供、下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市72歲羅姓婦人先前遭到假投資詐騙，又再次加入交友軟體，誤信網路男友而掉入愛情陷阱，對方聲稱準備返臺與她結婚定居，以「入境需繳納保證金」為由，要求以超商交貨便方式寄出30萬元現金。所幸羅婦寄出包裹後愈想愈不對勁，直覺可能遭到詐騙立即向警方求助，中壢警分局員警即時協助攔阻包裹寄送，成功保住積蓄。

中壢警分局表示，龍興派出所警員羅以芯、嘺俊甫，於日前晚間9時許擔服巡邏勤務時，接獲羅婦報案，表示疑似遭遇假交友徵婚詐騙。經了解，羅婦日前透過網路結識一名男子，經過2個多月對方甜言蜜語，網路男友聲稱將返臺與她結婚，並以入境須繳納保證金為由，要求她將30萬元現金裝入包裹，以超商交貨便方式寄出。

▲▼警方獲報趕往超商及時攔阻包裹寄出。（圖／中壢警分局提供）

羅婦被愛情衝昏頭依指示完成寄件後，卻想起先前曾接受警方攔阻投資詐騙的經驗，察覺此次情況與當時十分相似，驚覺可能落入詐騙集團圈套，遂立即向警方求助。員警獲報後立即陪同羅婦前往超商成功取消寄件，攔阻裝有30萬元現金的包裹，避免多年積蓄落入詐騙集團手中。羅婦對警方積極協助深表感謝。

中壢警分局長林鼎泰表示，詐騙集團常利用民眾渴望陪伴、感情寄託等心理建立信任，再以結婚、醫療、投資或入境保證金等各種名義要求匯款或寄送現金。提醒民眾凡遇要求寄送現金、匯款或購買點數時，務必多方查證，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案專線尋求協助。