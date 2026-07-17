毒油案延燒！吳崢驚語「沒逼你吃」　高市議員許采蓁批沒羞恥心

▲黃揚明為毒油槓上吳崢。（圖／翻攝自YouTube／鄉民大學問）



記者賴文萱／高雄報導

中聯致癌油事件延燒，但民進黨發言人吳崢在節目上與媒體人激辯時，竟脫口稱「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛」，引發外界反彈。高雄市議員許采蓁痛批，「難道人民自願喝毒油？民進黨搞到全台都吃到毒油，還有臉跟人民嗆聲，根本一點羞恥心都沒有！」更轟吳崢的發言是直接撕掉民進黨的假面具。

民進黨發言人吳崢在節目上，面對批評竟然直接嗆聲「又不是我逼你吃！」，許采蓁怒轟「這根本把民進黨的傲慢表露無遺！」她說，面對人民對於食安的疑慮、擔憂，民進黨的處理是反覆的下架政策、卸責給地方政府，還有蓋牌拖延處理，搞到全台都吃到毒油，現在竟然還有臉跟人民嗆聲。

▲毒油案延燒！吳崢驚語「沒逼你吃」，許采蓁火大開砲：沒羞恥心。（圖／記者賴文萱翻攝）

許采蓁直言，對比江宜樺當年的誠摯道歉，卓榮泰只願意表達遺憾，吳崢的發言，更是直接撕掉民進黨的假面具，讓卓榮泰的遺憾與反省，變得更加一文不值！她強調，執政黨的傲慢，是台灣人民的悲哀。面對天不怕地不怕的民進黨，連最基本的民生問題，執政黨的態度都可以如此惡劣，除了搖頭嘆氣，更要靠選票來教訓！

對此，民進黨今（17日）回應，該發言係因應特定媒體人情緒性指控，本黨發言人當下對應的回應，然發言也因流於情緒、用詞欠缺謹慎，對此願深自檢討。